बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए और महागठबंधन में इन सीटों पर नाम तय, जानें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है। महागठबंधन और एनडीए में अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। आज दोनों गठबंधन की दिल्ली में अहम बैठक होनी है। इस बीच दोनों गठबंधन के कई ऐसे उम्मीदवार है जिनको पार्टी आलाकमान से हरी झंडी मिल गई है। इनको अपनी तैयारी और प्रचार दोनों शुरू करने को कहा गया है।
झंझारपुर -- नीतीश मिश्रा
छाता पुर -- नीरज कुमार सिंह
विस्फी -- हरी भूषण ठाकुर
बेतिया -- रेणु देवी
रीगा -- मोतीलाल प्रसाद
जाले -- जीवेश कुमार
पूर्णिया -- विजय कुमार खेमका
बगहा -- राम सिंह
नौतन -- नारायण प्रसाद
बांकीपुर -- नितिन नवीन
नालंदा -- श्रवण कुमार
राजगीर -- कौशल किशोर
सुपौल -- विजेंद्र प्रसाद यादव
सरायरंजन -- विजय कुमार चौधरी
जगदीशपुर -- भगवान सिंह कुशवाहा
केसरिया -- शालिनी मिश्रा
बाल्मीकि नगर -- धीरेंद्र प्रताप सिंह
मोकामा -- अनन्त सिंह
फुलपरास -- शीला मंडल
हरलाखी -- सुधांशु शेखर
महनार -- उमेश कुशवाहा
बहादुरपुर -- मदन सहनी
भोरे सुरक्षित -- सुनील कुमार
धमदाहा -- लेसी सिंह
चैनपुर -- जमा खान
चकाई -- सुमित सिंह
सोनवर्षा -- रत्नेश सदा
अमरपुर -- जयंत राज
कल्याण पुर -- महेश्वर हजारी
राजपुर सुरक्षित -- संतोष निराला
शिवहर -- चेतन आनंद
राघोपुर -- तेजस्वी यादव
रफीगंज -- मोहम्मद नेहालुद्दीन
संदेश -- किरण देवी
शाहपुर -- राहुल तिवारी
ब्रह्मपुर -- शंभू नाथ यादव
नोखा -- अनीता देवी
बोधगया -- कुमार सर्वजीत
अतरी -- अजय यादव
धोरैया -- भूदेव चौधरी
नबीनगर -- विजय कुमार सिंह
उजियापुर -- आलोक मेहता
मनेर -- भाई वीरेंद्र
बहादुर पुर -- भोला यादव
दरभंगा (ग्रामीण) -- ललित यादव
फतुहा -- रामानन्द यादव
मुजफ्फरपुर -- विजेंद्र चौधरी
महाराजगंज -- विजय कुमार दुबे
खगड़िया -- छत्रपति यादव
बक्सर -- संजय उर्फ मुन्ना तिवारी
कदवा -- शकील अहमद खान
भागलपुर -- अजीत शर्मा
कुटुंबा -- राजेश राम
दरौंदा -- अमरनाथ यादव
दरौली -- सत्यदेव राम
जीरादेई -- अमरजीत कुशवाहा
बलरामपुर -- महबूब आलम
सिकटा -- वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता
डुमराँव -- अजीत कुशवाहा
अगिआंव -- मनोज मंजिल
अरवल -- महानंद सिंह
फुलवारी -- गोपाल रविदास
विभूतिपुर -- अजय कुमार
मांझी -- सत्येंद्र यादव
पिपरा -- राजमंगल प्रसाद
