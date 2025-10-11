Bihar Elections 2025: वोटर कार्ड नहीं है तो भी दे सकेंगे वोट, चुनाव आयोग ने जारी की 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची

वोटर कार्ड नहीं है और वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज का उपयोग कर मतदान कर सकते हैं।

आधार कार्ड

मनरेगा जॉब कार्ड

बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

पैन कार्ड

एनपीआर स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर)

भारतीय पासपोर्ट

फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य का आधिकारिक पहचान पत्र

दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID)