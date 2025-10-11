Bihar Elections 2025: वोटर कार्ड नहीं है तो भी दे सकेंगे वोट, चुनाव आयोग ने जारी की 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची

चुनाव आयोग (फोटो- आईएएनएस)
Bihar Elections 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने इससे जुड़ी जानकारी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि यदि किसी वोटर के पास उसका मतदाता पहचान पत्र (EPIC/वोटर कार्ड) नहीं है, फिर भी वो मतदान कर सकता है। बशर्ते उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है।
चुनाव आयोग की ओर से शेयर किए गए पोस्ट में 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों की सूची दी गई है। जिन्हें दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यह कदम उन लोगों को राहत देगा जो काम या पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं, या जिनका मतदाता पहचान पत्र खो गया है।
वोटर कार्ड नहीं है और वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज का उपयोग कर मतदान कर सकते हैं।
आधार कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
एनपीआर स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर)
भारतीय पासपोर्ट
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य का आधिकारिक पहचान पत्र
दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID)
चुनाव आयोग ने महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया है कि बुर्का पहनने वाली महिला मतदाताओं की पहचान की पुष्टि के लिए मतदान केंद्रों पर महिला अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। जो सम्मानजनक तरीके से पहचान सुनिश्चित करेंगी।
