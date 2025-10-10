बिहार विधानसभा चुनाव: NDA में सीट बंटवारे का फार्मूला तय !, जानें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पिछले कई दिनों से एनडीए में सीट शेयरिंग का गतिरोध दूर हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बातचीत के बाद लोजपा प्रमुख चिराग पासवान भी मान गए हैं। चिराग पासवान ने कहा जहां पीएम मोदी हैं वहीं किस बात की परेशानी होगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है।
दिल्ली में नित्यानंद राय के साथ बातचीत के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं ,वहां मुझे सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आपको जिस बात का इंतज़ार है,उसकी घोषणा जल्दी होगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि चिराग पासवान ने जो कुछ भी कहा है वो पूरी तरह से सकारात्मक है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे की तैयारी में लग गए हैं। कुछ सीटों को लेकर विवाद था गठबंधन में उसको भी दूसर कर लिया जायेगा।? सूत्रों के अनुसार, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (LJP), जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को भी इस बंटवारे में हिस्सा मिलेगा।
सूत्रों के अनुसार BJP और JDU प्रमुख तौर पर अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि LJP, HAM और RLM को उनकी क्षेत्रीय ताकत और प्रभाव के आधार पर सीटें दी जाएंगी। चर्चा है कि LJP को 20-26 सीटें और राज्यसभा का एक सीट और विधान परिषद का दो सीट मिलेगा, HAM को 5-8 सीटें और RLM को 5-7 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि, अंतिम संख्या पर अभी औपचारिक घोषणा बाकी है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम से भी बात हो गई है। अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।
NDA के इस सीट बंटवारे को बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। गठबंधन के नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सभी सहयोगी दल एकजुट होकर चुनाव में उतरेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से NDA की सरकार बनाएंगे।
