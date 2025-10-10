बिहार विधानसभा चुनाव: NDA में सीट बंटवारे का फार्मूला तय !, जानें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव

दिल्ली में नित्यानंद राय के साथ बातचीत के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं ,वहां मुझे सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आपको जिस बात का इंतज़ार है,उसकी घोषणा जल्दी होगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि चिराग पासवान ने जो कुछ भी कहा है वो पूरी तरह से सकारात्मक है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे की तैयारी में लग गए हैं। कुछ सीटों को लेकर विवाद था गठबंधन में उसको भी दूसर कर लिया जायेगा।? सूत्रों के अनुसार, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (LJP), जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को भी इस बंटवारे में हिस्सा मिलेगा।