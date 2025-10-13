अक्षय कुमार के बेटे ने शेफाली शाह का छुपकर बनाया था वीडियो, सच्चाई आई सामने

हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने शेफाली से जुड़ा एक किस्सा साझा किया। ट्विंकल के शो ‘ट्वीक इंडिया’ में शेफाली गेस्ट बनकर पहुंची थीं। शो में ट्विंकल ने बताया कि एक बार हम दोनों गार्डन में बैठे बात कर रहे थे। तब आप बेहद उदास थीं क्योंकि आपको अच्छे रोल नहीं मिल रहे थे। आप बातचीत के दौरान बहुत रोने भी लगी थीं। ये सब तो ठीक था लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब झाड़ियों के पीछे से सरसराहट (हिलने ) की आवाज आई दरअसल, वो मेरा बेटा आरव था, जो छिपकर आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इस बात को सुनकर शेफाली ने कहा, “वो वीडियो अब रिलीज कर देना चाहिए, शायद अब मैं और अधिक पॉपुलर हो जाऊं। इसके बाद ट्विंकल ने वीडियो के बारे में कुछ नहीं बोला। वीडियो है भी या नहीं पता नहीं!