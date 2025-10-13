Patrika LogoSwitch to English

अक्षय कुमार के बेटे ने शेफाली शाह का छुपकर बनाया था वीडियो, सच्चाई आई सामने

Shefali Shah Video: शेफाली शाह बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्रियों में से एक है। अक्षय कुमार के बेटे ने आरव ने छुपकर उनका वीडियो बनाया था… इस बात का खुलासा अब जाकर हुआ है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 13, 2025

Shefali Shah- Aarav

फाली शाह- आरव की फोटो (सोर्स: एक्स)

Bollywood News: बॉलीवुड एक्शन स्टार अक्षय कुमार के बेटे का नाम आरव है। उनसे सम्बंधित एक खबर सामने आई है कि उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री शेफाली शाह का एक वीडियो बनाया, वो भी झाड़ियों के पीछे छुपकर। इस बात का खुलासा एक का इंटरव्यू में हुआ है।

तीन दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में शेफाली शाह का नाम

एक्ट्रेस शेफाली शाह करीब तीन दशकों (30 साल) से फिल्म इंडस्ट्री का अहम हिस्सा रही हैं। इन 30 सालों में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने दमदार एक्टिंग की, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल सकी, जिसकी वो सच में हकदार थीं।

आरव ने छुपकर विडियो किया रिकॉर्ड

हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने शेफाली से जुड़ा एक किस्सा साझा किया। ट्विंकल के शो ‘ट्वीक इंडिया’ में शेफाली गेस्ट बनकर पहुंची थीं। शो में ट्विंकल ने बताया कि एक बार हम दोनों गार्डन में बैठे बात कर रहे थे। तब आप बेहद उदास थीं क्योंकि आपको अच्छे रोल नहीं मिल रहे थे। आप बातचीत के दौरान बहुत रोने भी लगी थीं। ये सब तो ठीक था लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब झाड़ियों के पीछे से सरसराहट (हिलने ) की आवाज आई दरअसल, वो मेरा बेटा आरव था, जो छिपकर आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इस बात को सुनकर शेफाली ने कहा, “वो वीडियो अब रिलीज कर देना चाहिए, शायद अब मैं और अधिक पॉपुलर हो जाऊं। इसके बाद ट्विंकल ने वीडियो के बारे में कुछ नहीं बोला। वीडियो है भी या नहीं पता नहीं!

शेफाली को इस बात से है परेशानी

शेफाली ने आगे बताया कि एक वक्त पर उन्हें सिर्फ ‘मां’ के रोल ऑफर किए जाते थे। उन्होंने 2005 की फिल्म ‘वक्त’ में अक्षय कुमार की मां का किरदार निभाया था, जबकि असल जिंदगी में वो उनसे उम्र में छोटी थीं। बाद में ‘दिल धड़कने दो’ में भी उन्होंने मां का रोल किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब ऐसे किरदार नहीं करेंगी। फिर वो भी मौका आया, जिसने सब बदल दिया। साल 2019 की वेब सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’, इस शो ने शेफाली शाह के करियर को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया और उन्हें वो पहचान दिलाई, जिसकी वो बरसों से हकदार थीं।

