तलाक के 1 साल बाद ईशा देओल का पसीजा दिल, Ex हसबैंड से कहा- मेरे बच्चों के पिता…

ईशा देओल और उनके Ex हसबैंड भरत तख्तानी साथ में उनके दो बच्चे (सोर्स: एक्स)
Esha Deol Latest Post: बॉलीवुड में बहुत से रिश्ते टूटे हैं। लेकिन बहुत कम बार ऐसा हुआ है, जब रिश्ते दोबारा जुड़े हों। अभिनेत्री ईशा देओल और भरत तख्तानी का तलाक हुए लगभग 1 साल बीत चुके हैं। लेकिन तनाव और दूरियों के बावजूद अब भी इसमें में अपनापन दिख रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए आपको बताते हैं।
दरअसल, ईशा देओल ने अपने एक्स पति भरत तख्तानी को याद किया है। सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- “मेरे बच्चों के पिता को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, हमेशा खुश और स्वस्थ रहें।”
बता दें भरत तख्तानी का आज जन्मदिन है, इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने पोस्ट किया है। यूजर्स का मानना है कि दोनों के रिश्ते सुधर रहे हैं, क्योंकि एक्ट्रेस ने अपने एक्स हसबैंड को जन्मदिन की बधाई दी है। ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर भरत तख्तानी की फोटो भी शेयर की है।
इससे पहले भी दोनों को साथ में मुंबई के रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखा गया था। फोटो में ईशा अपनी बहन अहाना देओल और एक्स हस्बैंड के साथ दिखी थीं।
दोनों को साथ देखकर सोशल मीडिया पर खबरें आने लगीं कि दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं, लेकिन दोनों परिवारों का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया।
ईशा देओल और भरत तख्तानी की लव स्टोरी भले ही अब खत्म हो चुकी हो, लेकिन दोनों आज भी अपनी बेटी राध्या और मिराया की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं। अलग होने के बाद भी दोनों एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए हुए हैं।
ईशा ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि हर रिश्ता वक्त के साथ बदलता है, लेकिन जब बच्चे होते हैं, तो हमें परिपक्व होकर उनके लिए साथ चलना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया था कि भरत नहीं चाहते थे कि उनका वजन बढ़े, लेकिन प्रेग्नेंसी के दौरान ईशा का वजन बढ़ा और उन्होंने उसे कंट्रोल में रखने के लिए काफी मेहनत की।
शादी के शुरुआती दिनों में ईशा ने खुद को पूरी तरह घरेलू महिला की तरह ढाल लिया था, उन्होंने भरत के लिए स्पेशल कुकिंग क्लासेज तक जॉइन की थीं ताकि उन्हें चाय और खाना खुद बना सकें। लेकिन वक्त के साथ उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ती गईं और आखिरकार दोनों के रास्ते अलग हो गए।
वहीं मां हेमा मालिनी ने भी शादी के वक्त ईशा को सलाह दी थी कि वे परिवार के साथ-साथ अपना करियर भी जारी रखें। ईशा ने खुद कहा था कि मां हमेशा चाहती हैं कि मैं काम करती रहूं।
दोनों की शादी साल 2012 में और 2024 में अलगाव के बाद, ईशा आज अपनी बेटियों के साथ मां हेमा मालिनी के घर रह रही हैं। वहीं, भरत ने आगे बढ़ते हुए अपने नए रिश्ते की शुरुआत की है। उन्होंने मेघना लखानी के साथ तस्वीर शेयर कर उन्हें अपनी फैमिली में वेलकम भी किया था।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग