Esha Deol: तलाक के 1 साल बाद पति को हुआ ‘मिस्ट्री गर्ल’ से इश्क, फिर से घर बसाने की तैयारी में

भरत तख्तानी यूरोप ट्रिप पर इंटरप्रेन्योर मेघना लखानी के साथ कोजी दिखे। उन्होंने मेघना के साथ यूरोप की ट्रिप की कुछ तस्वीरों को शेयर किया है। इन तस्वीरों में दोनों मैड्रिड, स्पेन में एक साथ नजर आए। भरत ने एक पोस्ट में लिखा, 'वेलकम टू माय फैमिली' के साथ एक लाल दिल का इमोजी, जबकि मेघना ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'द जर्नी स्टार्ट्स हियर' के साथ इनफिनिटी (अनंत) और दिल का इमोजी। तस्वीरों में दोनों कैजुअल कपड़ों में रात के समय शहर में मस्ती करते दिख रहे हैं।