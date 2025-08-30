Esha Deol: तलाक के 1 साल बाद पति को हुआ ‘मिस्ट्री गर्ल’ से इश्क, फिर से घर बसाने की तैयारी में

Esha Deol And Bharat Takhtani: बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल और उनके पूर्व पति भरत तख्तानी के तलाक के बाद, हाल ही में उनके रिश्ते को लेकर तब चर्चा हुई जब दोनों को एक साथ देखा गया था। लेकिन अब भरत तख्तानी की नई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अब सवाल ये है कि क्या भरत ने अपनी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है?
बता दें कि भरत की नई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर रोमांस की नई चर्चा छेड़ दी है। भरत इन दिनों यूरोप ट्रिप पर हैं और वहां वो एक 'मिस्ट्री गर्ल' के साथ लवी-डवी पोज में नजर आए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
भरत तख्तानी यूरोप ट्रिप पर इंटरप्रेन्योर मेघना लखानी के साथ कोजी दिखे। उन्होंने मेघना के साथ यूरोप की ट्रिप की कुछ तस्वीरों को शेयर किया है। इन तस्वीरों में दोनों मैड्रिड, स्पेन में एक साथ नजर आए। भरत ने एक पोस्ट में लिखा, 'वेलकम टू माय फैमिली' के साथ एक लाल दिल का इमोजी, जबकि मेघना ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'द जर्नी स्टार्ट्स हियर' के साथ इनफिनिटी (अनंत) और दिल का इमोजी। तस्वीरों में दोनों कैजुअल कपड़ों में रात के समय शहर में मस्ती करते दिख रहे हैं।
इस अपडेट ने कई यूजर्स को चौंका दिया है, क्योंकि हाल ही में ईशा और भरत को परमार्थ निकेतन में एक साथ गंगा आरती करते देखा गया था। स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में दोनों ने एक साथ धार्मिक रीति-रिवाज निभाए थे। इन तस्वीरों ने उनके रिश्ते में सुलह की संभावना को जन्म दिया था। यह तलाक के बाद दोनों का एक साथ पहला सार्वजनिक अवसर था।
ईशा देओल और भरत तख्तानी ने 2012 में मुंबई के इस्कॉन मंदिर में शादी की थी। उनके दो बेटियां, राध्या (2017) और मिराया (2019) हैं। ईशा देओल और भरत तख्तानी ने साल 2024 में अपनी राहें जुदा कर ली थीं। लव मैरिज कर 12 साल की साथ जिंदगी गुजारने और दो बेटियों के होने के बाद दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि सब खत्म हो गया। भरत और ईशा ने 2024 में अलग होने की घोषणा कर दी थी।
साथ ही तलाक के बाद दोनों ने बयान में कहा था, 'हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। इस बदलाव के दौरान, हमारे बच्चों का कल्याण हमारी पहली प्राथमिकता है।' फिलहाल भरत तख्तानी की 'मिस्ट्री गर्ल' के साथ वायरल तस्वीरों ने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है और यूजर्स इस बारे में तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।