संजय राउत ‘मानव बम’ हैं, जिसे उद्धव ठाकरे ने गले में बांध रखा है- भाजपा का बड़ा हमला

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में जारी सियासी घमासान के बीच राज्य के जल संसाधन मंत्री और भाजपा नेता गिरीश महाजन ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत पर तीखा हमला बोला है। महाजन ने दावा किया कि संजय राउत की वजह से ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने राउत को ‘मानव बम’ बताते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें अपने गले में बांध रखा है और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है।