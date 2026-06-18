दिल्ली के बाद अब मुंबई में ‘ऑपरेशन टाइगर’, उद्धव गुट के 20 से ज्यादा पार्षद बदल सकते हैं पाला

गौरतलब हो कि इसी साल जनवरी में हुए बीएमसी चुनाव में भाजपा ने 89 सीटें जीतकर मुंबई नगर निगम में ठाकरे परिवार के तीन दशक पुराने वर्चस्व को समाप्त कर दिया। भाजपा की सहयोगी शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिलीं। विपक्ष में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) को 65 सीटें मिलीं, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को 6 सीटें हासिल हुईं। उद्धव सेना ने बीएमसी चुनाव मनसे के साथ गठबंधन में लड़ा था। जबकि वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटें, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को 8, समाजवादी पार्टी (सपा) को 2 सीटें मिलीं और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) को बीएमसी में केवल एक सीट पर जीत मिली।