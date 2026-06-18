एकनाथ शिंदे ही नहीं, उनके बेटे श्रीकांत ने भी संभाली थी कमान! ‘ऑपरेशन टाइगर’ से उद्धव ठाकरे को दे गए बड़ी चोट

मंगलवार की मध्यरात्रि के बाद से ही 'ऑपरेशन टाइगर' ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी। सांसदों को दिल्ली पहुंचाने का काम शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार, सबसे पहले नागेश पाटिल आष्टीकर 16 जून की तड़के सुबह करीब डेढ़ बजे एक प्राइवेट जेट से नांदेड़ से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद संजय देशमुख और संजय जाधव भी एक अन्य निजी विमान से दिल्ली पहुंचे। भाऊसाहेब वाकचौरे हैदराबाद के रास्ते दिल्ली पहुंचे, जबकि संजय दीना पाटिल और मंत्री प्रताप सरनाईक भी बाद में दिल्ली में दाखिल हुए। दूसरी तरफ, एकनाथ शिंदे खुद मुंबई से जयपुर होते हुए तड़के सुबह करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचे और उनके बाद सुबह साढ़े 4 बजे श्रीकांत शिंदे भी दिल्ली पहुंच गए। ओमराजे निंबालकर भी पुणे से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे।