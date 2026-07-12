लेबनान में नहीं रुक रहे इज़रायली हमले, मरने वालों की संख्या पहुंची 4,322

इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के बीच कई बार सीज़फायर हुआ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेबनान के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के खिलाफ इज़रायल ने जंग छेड़ी हुई है और इसके तहत लेबनान में इज़रायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी साल 2 मार्च से इज़रायल ने लेबनान में हमले बढ़ा दिए थे। इन हमलों की वजह से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 2 मार्च से अब तक लेबनान में इज़रायली हमलों की वजह से मरने वालों की संख्या 4,322 हो गई है। इज़रायली हमले ऐसे ही जारी रहे, तो मरने वालों की संख्या भी बढ़ती रहेगी।