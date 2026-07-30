बढ़ती जनसंख्या पर पाकिस्तान चिंतित, नहीं संभले तो 2040 तक 40 करोड़ पहुंच सकती है आबादी

Pakistan population 2040: पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है। पाकिस्तान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मुख्तार अहमद भरथ ने इसको लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि मौजूदा रफ्तार इसी तरह जारी रही तो वर्ष 2040 तक देश की आबादी 40 करोड़ तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना और परिवार नियोजन को अपनाना जरूरी है। डॉ. भरथ ने यह बात बुधवार को इस्लामाबाद के तर्लई स्थित बेसिक हेल्थ यूनिट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही।