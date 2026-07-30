PoJK में सुरक्षा बलों की ज्यादती पर महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान सरकार को घेरा, बोलीं- ‘तस्वीरें बेहद दिल दहला देने वाली’

Mehbooba Mufti on PoJK violence: PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) के रावलकोट में बढ़ती हिंसा और प्रदर्शन कर रहे नागरिकों के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से अधिक मानवीय रवैया अपनाने की अपील की। सोशल मीडिया एक्स पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की जायज मांगों को सुनने के बजाय उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने लिखा, 'एलओसी के उस पार कश्मीर के दूसरे हिस्से से आ रही तस्वीरें बेहद दिल दहला देने वाली हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ जिस तरह की बर्बरता की जा रही है, उसे देखकर बेहद पीड़ा होती है।' महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान सरकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी बंद करने की अपील की।