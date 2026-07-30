अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने दी खुली चेतावनी, कहा- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमारा है, दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा

US-Iran War Latest Update: लगभग 5 महीने पहले…यानी कि 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कई बार दोनों देशों के बीच शांति वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं दिखा। हाल में अमेरिका ने ईरान पर भीषण एयर स्ट्राइक की। टारगेट पर था IRGC का हेडक्वार्टर, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, आर्मी कैंप, रडार सिस्टम।