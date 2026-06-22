अमरोहा में युवक को चारपाई से बांधकर बेरहमी से पीटा, मोबाइल चोरी के शक में मिली तालिबानी सजा

जानकारी के अनुसार, कुछ लोगों को युवक पर मोबाइल चोरी करने का शक हुआ था। इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और चारपाई से बांध दिया। आरोप है कि युवक के हाथ-पैर बांधने के बाद उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। वीडियो में दिखाई दे रहे दृश्य को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है।