SIR से बढ़ा ‘वर्कलोड’, ड्यूटी के दौरान महिला की ‘हार्ट अटैक’ से मौत

MP News: मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के दौरान हार्ट अटैक से एक महिला की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

सीधी

image

Himanshu Singh

Nov 24, 2025

mp news

MP News: चुनाव आयोग के द्वारा बड़े पैमाने पर मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का काम किया जा रहा है। ताकि आगामी चुनावों में प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय बन सके। इसी बीच मध्यप्रदेश के सीधी जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिसमें एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई।

दरअसल, 58 वर्षीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी BLO के सहयोगी के कार्यो में लगाई गई थी। चुरहट विधानसभा अंतर्गत कपुरी बेदोलियान में SIR फार्म भरवाने के दौरान ग्राम पंचायत में दोपहर को हार्ट अटैक आया। जिसके बाद महिला को चुरहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इसके बाद रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। यहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।

इधर, महिला के पति के द्वारा बीएलओ पर आरोप लगाया गया है कि मेरी पत्नी की तबियत ठीक नहीं थी। बीएलओ ने उन्हें छुट्टी नहीं दी।

बता दें कि, भोपाल में कई बीएलओ हार्ट अटैक का शिकार हो चुके हैं। शनिवार को टीटी नगर में तैनात बूथ लेवल अधिकारी कीर्ति कौशल को हार्ट अटैक आ गया। मंडीदीप में बूथ लेवल अधिकारी रमाकांत पांडे का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार, भोपाल और उससे जुड़े आसपास के क्षेत्रों में अब तक चार बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है।

Published on:

24 Nov 2025 09:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / SIR से बढ़ा ‘वर्कलोड’, ड्यूटी के दौरान महिला की ‘हार्ट अटैक’ से मौत

