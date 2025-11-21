बदल गया नियम… अब अनाथ बच्चों को गोद लेना हुआ आसान, रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए फोस्टर केयर एडॉप्शन की व्यवस्था भी लागू है, जिसमें बच्चा पहले दो वर्ष के लिए फोस्टर केयर पर दिया जाता है और बाद में दत्तक लिया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया मिशन वात्सल्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होती है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने चेतावनी दी कि कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी भी प्रकार का दत्तक ग्रहण अवैध है। (MP News)