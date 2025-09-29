कप्तान सूर्याकुमार यादव का बड़ा ऐलान, भारतीय सेना के नाम की पूरी मैच फीस

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इस पूरे टूर्नामेंट में भारत एक भी मैच नहीं हारा। भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर ट्रोफी अपने नाम की। इस जीत के साथ भारत ने नौ एशिया कप अपने नाम कर लिए हैं। मैच के बाद कई तरह के नजारे देखने को मिले, जीत से जुड़ी कई बातें चर्चा में रहीं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के फैसले ने।

दरअसल टूर्नामेंट जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो इस पूरे एशिया कप की अपनी मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को दान करेंगे। उन्होंने मैच खत्म होने के बाद मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा –

“मैंने तय किया है कि इस टूर्नामेंट की मेरी सारी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों के लिए दान करूंगा। वे हमेशा मेरे विचारों में रहते हैं।”

ये सिर्फ दान की बात नहीं है, बल्कि सूर्या ने मैदान पर भी एक मजबूत संदेश दिया। उन्होंने पाकिस्तान से हुए ग्रुप स्टेज मैच, सुपर 4, और फिर फाइनल तीनों मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से तीन बार हाथ मिलाने से इनकार किया।

पहले मैच में जीत दर्ज करने के बाद सूर्यकुमार ने कहा था —

“ये एक सही मौका है ये कहने का कि हम पहलगाम हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। हम उनके साहस को सलाम करते हैं और यह जीत उन्हें समर्पित है। हमारी सेना हमें हमेशा प्रेरित करती है, और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें मैदान पर और भी ज्यादा गर्व करने के मौके दें।”

हालांकि, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने इस रवैये पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा –

“टूर्नामेंट की शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंस और रेफरी मीटिंग में सूर्यकुमार ने मुझसे हाथ मिलाया था। लेकिन जब पूरी दुनिया देख रही थी, तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद उन्हें निर्देश मिले थे, और अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन इससे गलत संदेश जाता है।”

बता दें कि फाइनल में जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंशिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बॉर्ड के अध्यक्ष भी हैं से ट्रोफी लेने से इनकार कर दिया, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार ने टीम के बारे में एक भावुक बात भी कही। उन्होंने कहा –

“मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी न मिले। लेकिन असली ट्रॉफी मेरे 14 साथी खिलाड़ी हैं, और वे हमेशा मेरी यादों में रहेंगे।”

इस पूरे टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव और भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। जहां उन्होंने न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर, बल्कि उसके बाहर भी एक गहरा प्रभाव छोड़ा। उनका यह संदेश साफ था कि देश और देश के जवानों के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।