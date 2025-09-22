त्योहारी सीज़न में सस्ता किचन आइटम्स, एक्सपर्ट से सुनिए सच्चाई…

नई जीएसटी दरों के लागू होने पर वंडरशेफ के संस्थापक और सीईओ रवि सक्सेना कहते हैं, “… कुछ रसोई के सामान ऐसे हैं जो बिजली से नहीं चलते, मुख्य रूप से कुकवेयर, बर्तन आदि। पहले इन पर जीएसटी 12% था, लेकिन अब यह 5% है… तीन हफ्ते पहले, जब जीएसटी दरों में कमी की घोषणा हुई थी, तो काफी उत्साह था, लेकिन पिछले तीन हफ्तों में, पूरे सिस्टम में बिक्री लगभग बंद हो गई है क्योंकि ग्राहक इंतजार करने लगे हैं, कह रहे हैं, मैं इसे तभी खरीदूंगा जब यह सस्ता हो जाएगा… अगर हम पूरे वित्तीय वर्ष को देखें, तो शायद मार्च तक यह बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद, बिक्री थोड़ी बढ़ी हुई रहेगी। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि कई वस्तुओं पर कीमतें कम हो गई हैं, जिससे वे अधिक सस्ती हो गई हैं। आज, जैसे ही त्योहार शुरू हो रहे हैं, संशोधित मूल्य सूची सभी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर, हमारी वेबसाइट पर हर जगह आ गई है। संशोधित कीमतें आ गई हैं, लेकिन स्टिकर लगाने के लिए, मार्च तक का समय है। जिसका अर्थ है, अगर हम मार्च तक हमारे पास मौजूद अधिकांश सामान बेच देते हैं, तो हमें हर बॉक्स पर स्टिकर लगाने की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से, हम जो नए ऑर्डर दे रहे हैं, उन पर एमआरपी केवल उन्हीं वस्तुओं पर कम होगी जिन पर जीएसटी कम किया गया है…”