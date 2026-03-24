मुंह पर कालिख पोतने… मुस्लिम फरमान से मोनालिसा की शादी पर भड़की संत समिति, 13 दिन बाद दी प्रतिक्रिया

Monalisa-Farman Khan Love Jihad Marriage Controversy: महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा में आई वायरल गर्ल मोनालिसा इन दिनों अपनी शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने फरमान खान से शादी की, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर संत समाज की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं दूसरी ओर, उनके पिता के बयान ने इस विवाद को और ज्यादा गहरा बना दिया है।