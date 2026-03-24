क्रिकेटर रिंकू सिंह को CM योगी सौंपेंगे सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, जानें सांसद प्रिया सरोज संग उनकी दिलचस्प लव स्टोरी



रिंकू सिंह की सफलता के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी भी इन दिनों चर्चा में है। मछलीशहर की सांसद प्रिया सरोज के साथ उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। हाल ही में राज शमानी के साथ पॉडकास्ट में रिंकू सिंह ने बताया कि उनके रिश्ते की शुरुआत साल 2023 में हुई थी, जब रिंकू ने एक फैनपेज पर प्रिया की तस्वीर देखी और प्रभावित होकर उन्हें सोशल मीडिया पर हेलो, कैसी हो? का मैसेज कर दिया। यहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ जो धीरे-धीरे घंटों लंबी कॉल्स और वीडियो कॉल्स तक पहुंच गया। रिंकू बताते हैं कि शुरुआती दिनों में प्रिया इतनी शर्मीली थीं कि वीडियो कॉल के दौरान अपना चेहरा छिपाने के लिए लाइट तक बंद कर देती थीं।