प्रेमी विवाह से नाराज भाई, पिता व ताऊ ने गवाह की कर दी थी हत्या, अब छह को आजीवन कारावास

राज्य सरकार के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट रामावतार शर्मा ने बताया कि मृतक हरलाल जाट के भांजे सुरजीत ने सांवलोदा पुराेहितान निवासी चंद्रकला से आर्य समाज में शादी की थी। मैरिज सर्टिफिकेट पर गवाह की जगह मृतक हरलाल ने हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में युवती चंद्रकला का परिवार हरलाल से रंजिश रखने लगा था। 30 अक्टूबर 2019 को हरलाल जाट को फोन कर मिलने की बात कहरक चंद्रकला के भाई बिहारीलाल ने पिता रामदयाल जाट, ताऊ रिछपाल, सुखदेवाराम और बालूराम जाट ने मिलकर प्रेमी सुरजीत के मामा हरलाल का अपहरण कर कार में डाल अपने घर ले गए थे। हरलाल को खंभे से बांधकर मारपीट की। नेमीचंद निवासी खातीवास मारपीट के घटनाक्रम का वीडियो बना रहा था। एक पड़ोसी ने चंद्रकला के पति सुरजीत को फोन कर वारदात की जानकारी दी। सुरजीत ने सीकर सदर पुलिस को फोन कर मौके पर बुलाया। पुलिस की मदद से घायल हरलाल को सीकर के एसके अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां से डॉक्टर्स ने जयपुर रैफर कर दिया था। यहां इलाज के दौरान हरलाल की मौत हो गई थी।