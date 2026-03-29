तलाक के अफवाहों के बीच इस साउथ फिल्म में दिखी पवन सिंह की पावर, यूट्यूब पर गाने ने उड़ाया गर्दा

फिल्म 'डकैत' का ये गाना मुख्य रूप से अदिवी शेष और जोनिटा गांधी पर फिल्माया गया है। अदिवी शेष के जबरदस्त डांस मूव्स ने गाने को और भी स्पेशल बना दिया है। पवन सिंह के फैंस के लिए सबसे खास बात ये है कि इस गाने में पवन सिंह की झलक भी देखने को मिली है, जो फैंस के लिए उनके तरफ से एक खास तोहफा साबित हुई। वो गाने में साउथ की पारंपरिक पोशाक में नजर आए और भोजपुरी बोलते हुए भी दिखे, जो इस गाने की खासियत है।