मुसलमानों के साथ नहीं बैठता था ये फेमस एक्टर, अदनान शेख ने किया बड़ा दावा

Bhojpuri Actor: एंटरटेनमेंट की दुनिया में अक्सर छोटे-मोटे झगड़े तो हेडलाइंस बनते ही रहते हैं, लेकिन इस बार 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम अदनान शेख ने जो खुलासा किया है, उसने टीवी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। अदनान ने भोजपुरी स्टार और मोनालिसा के पति विक्रांत सिंह राजपूत पर भेदभाव का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। अदनान का दावा है कि शो ‘द 50’ के दौरान विक्रांत का रवैया मुस्लिम कंटेस्टेंट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। अदनान का बयान आग की तरह इंटरनेट पर फैल गया।