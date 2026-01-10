बेवफा निकला पति… 11 साल बाद फेमस इन्फ्लुएंसर का टूटा रिश्ता, सामने आई सच्चाई

अमेरिकी सोशल मीडिया स्टार क्रिस्टी स्कॉट और डेसमंड स्कॉट (इमेज सोर्स: इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम)
Kristy Scott Files For Divorce: सोशल मीडिया पर अपनी मजेदार केमिस्ट्री और हाई-हील वाले स्टंट वीडियो से करोड़ों दिल जीतने वाली अमेरिकी इन्फ्लुएंसर क्रिस्टी स्कॉट ने 11 साल की शादी खत्म करने का फैसला किया है। उनका ये डिसीजन सभी को हैरानी में डाल दिया है। फैंस की नजरों में ‘परफेक्ट हसबैंड’ दिखने वाले डेसमंड स्कॉट से रिश्ता तोड़ने के पीछे की वजह चौंकाने वाली है।
टेक्सास के हैरिस काउंटी के कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक, क्रिस्टी स्कॉट ने तलाक की वजह पति की ‘बेवफाई’ बताई है। दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब वे महज 14 साल के थे। 2014 में उन्होंने शादी की, उनके दो बच्चे भी हैं।
बता दें क्रिस्टी स्कॉट, जो पति डेसमंड स्कॉट के साथ मजेदार और अनोखे वीडियो बनाकर मशहूर हुईं। जैसे कि हाई हील्स पहनकर दौड़ना, कार्टव्हील ट्राई करना या अलग-अलग जगहों पर हील्स टेस्ट करना ये सब शामिल है।
क्रिस्टी के दुनिया भर में लाखों फॉलोअर्स हैं, ‘TikTok’ पर लगभग 16 मिलियन, ‘Instagram’ पर 9.5 मिलियन और YouTube चैनल पर 4.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं।
इससे पहले अपनी 10वीं शादी की सालगिरह पर क्रिस्टी और डेसमंड ने बताया था कि वे कैसे अपने रिश्ते को मजबूत रखते आए हैं। PEOPLE मैगजीन से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वे शुरुआत से ही एक-दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। दोनों का मानना था कि रिश्ते में प्यार बनाए रखना, हंसी-मजाक करना, चीजों को हल्का रखना और रोजमर्रा की जिंदगी में भी ह्यूमर ढूंढना ही उनकी सफलता का राज है। उन्होंने यह भी बताया था कि दस साल कब बीत गए, पता ही नहीं चला और वे सचमुच साथ-साथ बड़े हुए हैं। उनका आखिरी वीडियो साथ में 10 दिसंबर, 2025 को पोस्ट किया गया था।
TMZ की रिपोर्ट के अनुसार, क्रिस्टी का कहना है कि इस धोखे के बाद रिश्ते को बचाने की कोई संभावना नहीं बची। TMZ को टेक्सास के हैरिस काउंटी से मिले कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में भी यही बात सामने आई है। खबरों में बताया जा रहा है कि यह कपल अब जल्द ही पति-पत्नी की तरह साथ रहना बंद कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रिस्टी ने 30 दिसंबर 2025 को तलाक से जुड़ा पेपरवर्क जमा किया था।
