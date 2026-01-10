बेवफा निकला पति… 11 साल बाद फेमस इन्फ्लुएंसर का टूटा रिश्ता, सामने आई सच्चाई

इससे पहले अपनी 10वीं शादी की सालगिरह पर क्रिस्टी और डेसमंड ने बताया था कि वे कैसे अपने रिश्ते को मजबूत रखते आए हैं। PEOPLE मैगजीन से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वे शुरुआत से ही एक-दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। दोनों का मानना था कि रिश्ते में प्यार बनाए रखना, हंसी-मजाक करना, चीजों को हल्का रखना और रोजमर्रा की जिंदगी में भी ह्यूमर ढूंढना ही उनकी सफलता का राज है। उन्होंने यह भी बताया था कि दस साल कब बीत गए, पता ही नहीं चला और वे सचमुच साथ-साथ बड़े हुए हैं। उनका आखिरी वीडियो साथ में 10 दिसंबर, 2025 को पोस्ट किया गया था।