इस गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं Kusha Kapila, जानिए लक्षण और बचाव

क्या है हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन : What is ​​Kusha Kapila suffering high functioning depression WHO का डाटा कहता है कि इस समय पूरी दुनिया में लगभग 28 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार है। इसलिए यह बीमारी सामान्य बनती जा रही है। इस बीमारी का शिकार पुरुषों की तुलना में ​महिलाएं ज्यादा परेशान रहती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बीमारी के लक्षण भी रेगुलर डिप्रेशन जैसे ही दिखाई पड़ते हैं लेकिन इससे थोड़े हल्के होते हैं। इनका असर रोजमर्रा की लाइफ में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे लोग अंदर से चाहे कितना ही संघर्ष कर रहे हो लेकिन अपने काम, रिलेशनशिप और सोशल लाइफ पर बराबर ध्यान देते रहते हैं।

हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के लक्षण : Symptoms of High Functioning Depression जब कोई हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन शिकार हो जाता है तो उसमें वह हर समय उदास रहने लगता है। उसके मन में हर समय हताशा बनी रहती है। उसका जा फेवरेट काम होता है उसमें भी उसका मन नहीं लगता है, उसकी खाने की आदत बदल जाती है। हर समय हर चीज के लिए खुद को दोषी ठहराना, सेल्फ रिस्पेक्ट का कम हो जाना, किसी काम को फोकस नहीं कर पाना, भूलने की बीमारी हो जाना, चिड़चिड़ापन, थकान का बना रहना, एनर्जी की कमी, रोने का मन करना, समाज से दूरी बना लेना आदि सब इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं।