Sexual Assault Case: ‘यौन उत्पीड़न’ मामले में सलाखों के पीछे पॉपुलर एक्टर, सामने आया वीडियो

शुरुआत में महिला ने कहा था कि कपूर ने कुछ अज्ञात पुरुषों के साथ मिलकर उसका रेप किया। हालांकि, बाद में उसने अपने बयान में केवल कपूर पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में कानूनी राय भी ले रहे हैं। जांच जारी है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।