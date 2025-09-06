Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

Sexual Assault Case: ‘यौन उत्पीड़न’ मामले में सलाखों के पीछे पॉपुलर एक्टर, सामने आया वीडियो

Sexual Assault Case: महिला के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार, फेमस टीवी एक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 06, 2025

Ashish Kapoor judicial custody
न्यायिक हिरासत में आशीष कपूर

Sexual Assault Case: टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जाने-माने टीवी कलाकार आशीष कपूर को तीस हजारी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें दो दिन पहले ही महिला के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

बाथरूम के अंदर दुष्कर्म

रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को टीवी एक्टर आशीष कपूर का मेडिकल पोटेंसी टेस्ट एम्स (AIIMS) में कराया। अधिकारियों का कहना है कि यह रिपोर्ट उन पर दर्ज कथित रेप मामले में अहम सबूत साबित होगी।

ये भी पढ़ें

रेप केस में अरेस्ट हुए Ashish Kapoor की एक्स गर्लफ्रेंड थी ये एक्ट्रेस, बॉयफ्रेंड को लेकर बयां किया था दर्द
TV न्यूज
Ashish Kapoor Ex Girlfriend priyal gor

इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में पुलिस ने कपूर को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि कई जगहों पर उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया।

बता दें यह मामला दिल्ली के सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में दर्ज एक महिला की शिकायत से जुड़ा है। महिला का आरोप है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में एक हाउस पार्टी के दौरान कपूर ने बाथरूम के अंदर उसके साथ दुष्कर्म किया।

सामूहिक दुष्कर्म का दावा

11 अगस्त को महिला की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने आशीष कपूर की तलाश शुरू की।अधिकारियों ने बताया कि महिला ने अपनी शुरुआती शिकायत में कुछ अन्य लोगों का नाम भी लिया था, लेकिन बाद में उसने अपने बयान में बदलाव किया।

शुरुआत में महिला ने कहा था कि कपूर ने कुछ अज्ञात पुरुषों के साथ मिलकर उसका रेप किया। हालांकि, बाद में उसने अपने बयान में केवल कपूर पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में कानूनी राय भी ले रहे हैं। जांच जारी है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

ये भी पढ़ें

पवन सिंह के साथ अब जो होगा… अंजलि राघव ‘बैड टच’ मामले में आया नया मोड़, महिला आयोग सख्त
भोजपुरी
Pawan Singh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

TV News

Published on:

06 Sept 2025 06:34 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Sexual Assault Case: ‘यौन उत्पीड़न’ मामले में सलाखों के पीछे पॉपुलर एक्टर, सामने आया वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट