पवन सिंह के साथ अब जो होगा… अंजलि राघव ‘बैड टच’ मामले में आया नया मोड़, महिला आयोग सख्त

Pawan Singh-Anjali Raghav Controversy: लखनऊ में एक लाइव शो के दौरान भोजपुरी स्टार पवन सिंह और हरियाणवी सिंगर-अभिनेत्री अंजलि राघव का विवाद अब और गहरा गया है। माजरा ये है कि शो में पवन सिंह का अंजलि की कमर छूने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद बवाल मच गया। लोग इसे 'बैड टच' बताकर पवन सिंह की आलोचना कर रहे हैं।