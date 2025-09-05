Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोजपुरी

पवन सिंह के साथ अब जो होगा… अंजलि राघव ‘बैड टच’ मामले में आया नया मोड़, महिला आयोग सख्त

हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव संग ‘बैड टच’ मामले में पवन सिंह पर गाज गिर सकती है। यूपी महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए, राज्य के पुलिस कमिश्नर को शिकायत पत्र भेजा है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 05, 2025

Pawan Singh
मुसीबत में पवन सिंह (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Pawan Singh-Anjali Raghav Controversy: लखनऊ में एक लाइव शो के दौरान भोजपुरी स्टार पवन सिंह और हरियाणवी सिंगर-अभिनेत्री अंजलि राघव का विवाद अब और गहरा गया है। माजरा ये है कि शो में पवन सिंह का अंजलि की कमर छूने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद बवाल मच गया। लोग इसे 'बैड टच' बताकर पवन सिंह की आलोचना कर रहे हैं।

अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। यूपी महिला आयोग ने इस वीडियो को गंभीरता से लिया और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। यानी अब ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया की बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी दायरे में भी पहुंच गया है। आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा!

ये भी पढ़ें

फेमस निर्देशक का सनसनीखेज आरोप, धमकी मिलने पर ये कदम उठाने की दी चेतावनी
बॉलीवुड
Vivek Agnihotri

यूपी पुलिस क्या कार्रवाई करेगी?

महिला आयोग इस मामले को लेकर अब बहुत सख्त होता दिख रहा है। पवन सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी या फिर उन्हें नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा जा सकता है? अब देखना ये है कि यूपी पुलिस क्या कार्रवाई करती है।

इससे पहले अंजलि राघव ने दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने 20 से अधिक इंस्टाग्राम अकाउंट्स की सूची सौंपी है जो कथित तौर पर उन्हें निशाना बनाकर अपमानजनक सामग्री, अश्लील मीम्स और वीडियो फैला रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

ये पूरा मामला, 29 अगस्त को लखनऊ में हुए एक लाइव शो का है। इस दौरान भोजपुरी स्टार पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हो गया। जिसमें वो को-परफॉर्मर अंजलि राघव की कमर को ऐसे छूते दिखे, जिसे कई लोगों ने गलत और असहज माना। सोशल मीडिया पर ये क्लिप आग की तरह फैली और पवन सिंह की जमकर आलोचना शुरू हो गई।

हंगामा बढ़ता देख अंजलि राघव ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ, पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर माफी मांगी और कहा कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन अंजलि ने उनकी माफी ठुकरा दी और उल्टा पवन सिंह पर सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम करने का इल्जाम लगा दिया।

ये भी पढ़ें

Beef को लेकर सलमान खान ने 7 साल पहले दिया था ये बयान, अब हो रहा वायरल
बॉलीवुड
salman khan reaction viral

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

05 Sept 2025 04:19 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / पवन सिंह के साथ अब जो होगा… अंजलि राघव ‘बैड टच’ मामले में आया नया मोड़, महिला आयोग सख्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट