पवन सिंह के साथ अब जो होगा… अंजलि राघव ‘बैड टच’ मामले में आया नया मोड़, महिला आयोग सख्त

Pawan Singh-Anjali Raghav Controversy: लखनऊ में एक लाइव शो के दौरान भोजपुरी स्टार पवन सिंह और हरियाणवी सिंगर-अभिनेत्री अंजलि राघव का विवाद अब और गहरा गया है। माजरा ये है कि शो में पवन सिंह का अंजलि की कमर छूने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद बवाल मच गया। लोग इसे 'बैड टच' बताकर पवन सिंह की आलोचना कर रहे हैं।
अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। यूपी महिला आयोग ने इस वीडियो को गंभीरता से लिया और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। यानी अब ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया की बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी दायरे में भी पहुंच गया है। आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा!
महिला आयोग इस मामले को लेकर अब बहुत सख्त होता दिख रहा है। पवन सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी या फिर उन्हें नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा जा सकता है? अब देखना ये है कि यूपी पुलिस क्या कार्रवाई करती है।
इससे पहले अंजलि राघव ने दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने 20 से अधिक इंस्टाग्राम अकाउंट्स की सूची सौंपी है जो कथित तौर पर उन्हें निशाना बनाकर अपमानजनक सामग्री, अश्लील मीम्स और वीडियो फैला रहे हैं।
ये पूरा मामला, 29 अगस्त को लखनऊ में हुए एक लाइव शो का है। इस दौरान भोजपुरी स्टार पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हो गया। जिसमें वो को-परफॉर्मर अंजलि राघव की कमर को ऐसे छूते दिखे, जिसे कई लोगों ने गलत और असहज माना। सोशल मीडिया पर ये क्लिप आग की तरह फैली और पवन सिंह की जमकर आलोचना शुरू हो गई।
हंगामा बढ़ता देख अंजलि राघव ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ, पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर माफी मांगी और कहा कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन अंजलि ने उनकी माफी ठुकरा दी और उल्टा पवन सिंह पर सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम करने का इल्जाम लगा दिया।