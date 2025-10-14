40 साल पहले आई ‘राम तेरी गंगा मैली’ का वो गाना, जिसके लिए हुआ था मात्र सवा रुपये का सौदा

Ram Teri Ganga Maili: साल 1985 में आई राज कपूर की फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' हिंदी सिनेमा की एक कल्ट क्लासिक और यादगार फिल्म है। 40 साल पहले रिलीज हुई ये फिल्म शोमैन राज कपूर के निर्देशन में बनी थी। फिल्म में मुख्य कलाकारों के रूप में मंदाकिनी (Mandakini), राजीव कपूर (Rajiv Kapoor), सईद जाफरी, कुलभूषण खरबंदा, रजा मुराद ने अपने अभिनय से चार-चांद लगा दिए थे। आज भी जब हिंदी सिनेमा की कल्ट मूवीज की बात होती है तो उनमें एक नाम 'राम तेरी गंगा मैली' का भी आता है। मगर आज हम फिल्म की कहानी की नहीं, बल्कि फिल्म के गाने से जुड़े एक किस्से पर बात करेंगे।