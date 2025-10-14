सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने कर दिया ऐलान, रोते हुए बोलीं- मेरे भाई के साथ…

सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम और एक्स)
Divya Gautam Bihar Election 2025: बिहार इलेक्शन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम अब चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। दिव्या आने वाले कल यानी कि 15 अक्टूबर को पटना के दीघा विधानसभा सीट से अपना चुनावी नामांकन भरने वाली हैं। हालांकि इस बीच वह भावुक भी नजर आईं। अपने भाई को याद करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं।
यह बात अब साफ हो चुका है कि दिव्या गौतम चुनावी मैदान में हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने उन्हें बिहार इलेक्शन में उतारा है। इस बीच एनडीटीवी से खास बातचीत के दौरान वह रोने लगीं। उन्होंने कहा, “सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम थे जिन्होंने अपनी मेहनत और पैशन से पहचान बनाई थी, न कि किसी गॉडफादर या नेपोटिज्म के सहारे। मैंने सुशांत से सीखा कि जिंदगी अपने सपनों और जुनून के लिए जीनी चाहिए। आज मैं थिएटर करती हूं तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। सुशांत के साथ न्याय हुआ या नहीं, ये फैसला जनता करेगी।”
सुशांत का सफर बेहद प्रेरणादायक था। फिल्मों में आने से पहले वो टीवी के मशहूर चेहरों में से एक थे। उनका शो ‘पवित्र रिश्ता’ इतना हिट हुआ कि वो घर-घर का नाम बन गए। इसके बाद उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा और ‘एमएस धोनी’, ‘काई पो चे’, ‘केदारनाथ’ जैसी फिल्मों से दिल जीत लिए। लेकिन साल 2020 में सिर्फ 34 साल की उम्र में सुशांत के जाने की खबर ने पूरे देश को हिला दिया। आज भी उनके फैंस उन्हें याद करते हैं, न सिर्फ एक टैलेंटेड एक्टर के रूप में, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत दिखाई थी।
