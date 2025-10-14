सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने कर दिया ऐलान, रोते हुए बोलीं- मेरे भाई के साथ…

सुशांत का सफर बेहद प्रेरणादायक था। फिल्मों में आने से पहले वो टीवी के मशहूर चेहरों में से एक थे। उनका शो ‘पवित्र रिश्ता’ इतना हिट हुआ कि वो घर-घर का नाम बन गए। इसके बाद उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा और ‘एमएस धोनी’, ‘काई पो चे’, ‘केदारनाथ’ जैसी फिल्मों से दिल जीत लिए। लेकिन साल 2020 में सिर्फ 34 साल की उम्र में सुशांत के जाने की खबर ने पूरे देश को हिला दिया। आज भी उनके फैंस उन्हें याद करते हैं, न सिर्फ एक टैलेंटेड एक्टर के रूप में, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत दिखाई थी।