सुशांत सिंह राजपूत से बात करने का Al टूल वायरल, 5 लाख से ज्यादा जुड़े लोग, परिवार हुआ परेशान

वहीं, सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे सुशांत सिंह के फैंस है जो इस टूल को हटाने की मांग कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “इसे हटाओं।” दूसरे ने लिखा, “जो चला गया उसके परिवार को दोबारा क्यों दुख दे रहे हों।” वहीं एक यूजर ने लिखा, “सुशांत हमारा हीरो था उसे ऐसे याद मत करो।” बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 को हुई थी। वह अपने मुंबई वाले घर में मृत पाए गए थे। उनकी मौत पर काफी बवाल मचा था और उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ढेरों आरोप लगे थे, लेकिन आखिर में उन्हें कोर्ट से बरी कर दिया गया था।