बॉलीवुड

सुशांत सिंह राजपूत से बात करने का Al टूल वायरल, 5 लाख से ज्यादा जुड़े लोग, परिवार हुआ परेशान

Sushant Singh Rajput AI Tool: सुशांत सिंह राजपूत की मौत साल 2020 में हुई थी, लेकिन उनके चाहने वाले लोग आज भी अपने फेवरेट एक्टर को याद करते हैं और इसी बीच अब एक AI टूल वायरल हो गया है, जिसकी मदद से सुशांत सिंह राजपूत से बात हो सकती है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 24, 2025

Sushant Singh Rajput AI Tool
सुशांत सिंह की एक्स से ली गई तस्वीर

Sushant Singh Rajput AI Tool: बॉलीवुड के दिवंगत स्टार रहे सुशांत सिंह राजपूत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनकी आवाज और उन्हीं की तरह जवाब देने वाला एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें अभी तक 5 लाख 50 हजार से ज्यादा लोग टूल से जुड़ चुके है और इसकी सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ गई है। अब इस तरह के AI टूल को लेकर परिवार की नाराजगी ने एक नई बहस छेड़ दी है।

सुशांत सिंह राजपूत वाला AI टूल आया सामने (Sushant Singh Rajput AI Tool)

AI टूल कई बड़ी कंपनियां लेकर आ चुकी हैं और उन्हें पॉपुलर बनाने के लिए कई तरह की तरकीब भी अपनाई जा रही हैं। मेटा एआई (MetaAI) और गूगल (Google) ने तमाम तरह के चैटबॉट भी शुरू कर दिए हैं जो आपको अलग-अलग तरह से मदद करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाला टूल भी कुछ इसी तरह का है।

सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने जताई नाराजगी (Sushant Singh Rajput Family)

किसी भी AI चैटबॉट में पहले उसकी थीम और बनावट के हिसाब से उसमे सारा डाटा फीड करवाया जाता है। फिर इसी डाटा को आपस में जोड़कर AI आपकी कमांड के अनुसार, रिजल्ट देता है। सुशांत सिंह राजपूत वाला AI टूल भी कुछ इसी तरह काम करता है, इसमें सुशांत सिंह राजपूत का ऑनलाइन जमा डाटा फीड करवाया गया है जिसमें उनके इंटरव्यूज, बयान, फिल्मों और वीडियोज शामिल हैं। यूजर्स इसमें सवाल पूछता है और यह AI टूल काफी हद तक सुशांत सिंह राजपूत वाले अंदाज में उस सवाल का जवाब देता है।

परिवार ने किया एप्लिकेशन हटाने का आग्रह

रिपोर्ट के अनुसार, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने इस टूल को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मेटा इंडिया को एक लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने उस एप्लिकेशन को हटाने का आग्रह किया है जिसे वे "असंवेदनशील" मानते हैं। जानकारी के अनुसार, मेटा के एक अंदरूनी सूत्र ने इसके बारे में बताया है कि AI की मदद से सुशांत सिंह राजपूत की आवाज और पर्सनैलिटी को रीक्रिएट करना परिवार के लिए बेहद दिल दुखाने वाला है।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत 5 साल पहले हुई

वहीं, सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे सुशांत सिंह के फैंस है जो इस टूल को हटाने की मांग कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “इसे हटाओं।” दूसरे ने लिखा, “जो चला गया उसके परिवार को दोबारा क्यों दुख दे रहे हों।” वहीं एक यूजर ने लिखा, “सुशांत हमारा हीरो था उसे ऐसे याद मत करो।” बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 को हुई थी। वह अपने मुंबई वाले घर में मृत पाए गए थे। उनकी मौत पर काफी बवाल मचा था और उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ढेरों आरोप लगे थे, लेकिन आखिर में उन्हें कोर्ट से बरी कर दिया गया था।

Published on:

24 Aug 2025 08:03 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सुशांत सिंह राजपूत से बात करने का Al टूल वायरल, 5 लाख से ज्यादा जुड़े लोग, परिवार हुआ परेशान

