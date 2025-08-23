तलाक की अर्जी के 12 घंटे बाद सुनीता आहूजा का छलका दर्द, बोलीं- वापस आजा गोविंदा तू…

Sunita Ahuja Reaction On Govinda Divorce: 90s के सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता का रिश्ता पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में शुक्रवार यानी बीते दिन खबर आई कि सुनीता आहूजा ने तलाक के लिए 50 दिसंबर 2024 को ही तलाक के लिए अर्जी दे दी थी। इस खबर ने कपल ने फैंस को झकझोर कर रख दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि आखिर कैसे दोनों अपनी 38 साल की शादी को पल भर में खत्म कर सकते हैं। अब लगभग 12 घंटे बाद सुनीता आहूजा का गोविंदा को लेकर दर्द बाहर आया है। उन्होंने बताया कि उनके जैसा प्यार गोविंदा को कोई कभी नहीं कर सकता।