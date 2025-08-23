तलाक की अर्जी के 12 घंटे बाद सुनीता आहूजा का छलका दर्द, बोलीं- वापस आजा गोविंदा तू…

Sunita Ahuja Reaction On Govinda Divorce: 90s के सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता का रिश्ता पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में शुक्रवार यानी बीते दिन खबर आई कि सुनीता आहूजा ने तलाक के लिए 50 दिसंबर 2024 को ही तलाक के लिए अर्जी दे दी थी। इस खबर ने कपल ने फैंस को झकझोर कर रख दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि आखिर कैसे दोनों अपनी 38 साल की शादी को पल भर में खत्म कर सकते हैं। अब लगभग 12 घंटे बाद सुनीता आहूजा का गोविंदा को लेकर दर्द बाहर आया है। उन्होंने बताया कि उनके जैसा प्यार गोविंदा को कोई कभी नहीं कर सकता।
सुनीता आहूजा ने ईट ट्रैवल रिपीट को नया इंटरव्यू दिया है। इस दौरान सुनीता ने अपनी शादी और गोविंदा संग रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है। वह काफी इमोशनल भी हुईं। उन्होंने कहा, 'गोविंदा को भूख कब लगती है मुझे ये पता होता है। इसको कोक कब चाहिए मुझे ये भी पता है। उसको एसिडिटी कब हो रही है मैं इसके बारे में भी जानती हूं। मेरे जितना गोविंदा को कभी कोई नहीं जान सकता और कभी जिंदगी में नहीं जानेगा। क्योंकि मैं उसे अंदर से प्यार करती हूं। कोई उसे कितना भी प्यार करले, लेकिन मेरा अंदर का प्यार है, मेरे जैसा प्यार गोविंदा को कोई नहीं कर सकता है।”
सुनीता से आगे सवाल पूछा गया कि उन्हें कौन सा गोविंदा पसंद है। 90s का या 2000 के दशक का? इस पर सुनीता ने जवाब दिया, “मुझे 90 के दशक का गोविंदा पसंद है। मुझे वही गोविंदा पसंद हैं। पुराना वाला।” सुनीता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, 'वापस आजा गोविंदा तू यार। मेरा ची-ची तू आजा वापस ची-ची, आजा मेरे पास ची-ची।”
बता दें, हाउटरफ्लाई की हाल ही रिपोर्ट आई थी इसमें बताया गया कि सुनीता आहूजा ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), (ib) के तहत तलाक के लिए अर्जी दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुनीता समय की पाबंद हैं और अदालत में पेश हो रही हैं, जबकि गोविंदा गायब हैं। कहा ये जा रहा है कि गोविंदा की एक 30 वर्षीय मराठी एक्ट्रेस के साथ बढ़ती नजदीकियां कथित तौर पर उनके कथित अलगाव का कारण हैं, लेकिन अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है।