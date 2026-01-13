13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘ट्रंप के साथ बातचीत होने से क्या? पाक कभी भी भारत जैसा…’, अमेरिकी सांसदों ने सरेआम कर दी पाकिस्तान की फजीहत

अमेरिकी सांसद अमी बेरा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप न समझें। उन्होंने कहा, "हम पाकिस्तान के साथ कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं बना रहे हैं।"

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 13, 2026

Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir

पाक पीएम शहबाज शरीफ और पाक सेनाध्यक्ष असीम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)

पाकिस्तान की अमेरिका में एक फिर फजीहत हुई है। अमेरिका के सीनियर सांसदों ने वॉशिंगटन की स्ट्रेटेजिक सोच में भारत-पाकिस्तान के बीच एक साफ फर्क बताने की कोशिश की है। उन्होंने खुलकर कहा है कि केवल ही अमेरिका का लॉन्ग-टर्म रणनीतिक सहयोग बना हुआ है। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं बन सकता।

हम पाक के साथ कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं बना रहे- सांसद

सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा आयोजित एक चर्चा में अमेरिकी सांसद अमी बेरा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ समय-समय पर होने वाली डिप्लोमेटिक बातचीत को स्ट्रेटेजिक तालमेल के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

बेरा ने हालिया राजनीतिक बयानबाजी से बनी धारणाओं को खारिज करते हुए कहा- हम पाकिस्तान के साथ कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं बना रहे हैं। उन्होंने यह भी माना कि अमेरिकी नेताओं की टिप्पणियों से कभी-कभी भारत में तनाव पैदा हो सकता है।

आर्थिक और रणनीतिक वास्तविकताएं केवल भारत के पक्ष में- सांसद

बेरा ने कहा- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं, पाकिस्तानी नेताओं को ओवल ऑफिस में आमंत्रित किया था। लेकिन आर्थिक और रणनीतिक वास्तविकताएं केवल भारत के पक्ष में हैं।

अमेरिकी सांसद ने कहा- आप अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश करते हुए नहीं देखते हैं। यह सब भारत में हो रहा है। वहीं, सांसद रिच मैककॉर्मिक ने भी इस बात का समर्थन किया।

भविष्य में केवल अमेरिका को भारत की जरूरत होगी- सांसद

मैककॉर्मिक ने कहा- भविष्य में हमें न सिर्फ अमेरिका और भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्त की जरूरत नहीं होगी।

सांसदों ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका की लॉन्ग-टर्म इंडो-पैसिफिक रणनीति में शामिल नहीं है। बेरा ने कहा कि भारत कई प्रशासनों में अमेरिकी रणनीति के केंद्र में रहा है।

उन्होंने कहा- अगर आप क्लिंटन प्रशासन से लेकर बुश प्रशासन, ओबामा, ट्रंप 1.0 से लेकर बाइडेन तक देखें, तो भारत हमारी पूरी इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है।

निवेशकों का भरोसा सिर्फ भारत पर

बेरा ने भारत में निवेशकों के भरोसे की तुलना पाकिस्तान में इसी तरह की गति की कमी से भी की। उन्होंने कहा- हम लंबा खेल खेल रहे हैं, बिजनेस समुदाय अमेरिकी जुड़ाव की दिशा को समझते हैं।

मैककॉर्मिक ने कहा कि भारत का अमेरिकी मूल्यों के साथ तालमेल उसे अलग बनाता है। जिस तरह से हम अर्थव्यवस्था और स्वतंत्रता के साथ लोगों की प्रगति को देखते हैं, उसमें हमारे बीच समानता नजर आती है।

#IndiaPakistanConflictमें अब तक
Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir

‘ट्रंप के साथ बातचीत होने से क्या? पाक कभी भी भारत जैसा…’, अमेरिकी सांसदों ने सरेआम कर दी पाकिस्तान की फजीहत

Watch the video… दुर्ग जिला अस्पताल बना शॉपिंग अड्डा, कपड़ा आ रहे फेरी वाले

पिता की हत्या के बाद पाक के लिए जासूसी करने लगा 15 साल का बच्चा, ISI को दी ऐसी जानकारी, जिसे देखकर मची खलबली!

Indian Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping and Pakistani PM Shehbaz Sharif

भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाने में चीन ने की थी मदद? पाकिस्तानी अधिकारी का बड़ा बयान

पाकिस्तान के ‘धोखे’ को कभी नहीं भूलेंगे ट्रंप? गजब मारी पलटी, कहा- चीन ने युद्धविराम के लिए भारत से की थी बात

भारत के साथ अब बातचीत की बेचैनी, बांग्लादेश में जयशंकर से पाकिस्तानी नेता ने मिलाया हाथ, फिर क्या हुआ?

parliament winter session, jairam ramesh, congress news,

‘भारत-पाक युद्ध हमने रुकवाए’, चीन के दावे पर भड़की कांग्रेस, कहा- हमारा मजाक बना रहे, ये तब पाकिस्तान के साथ थे और…

Donald Trump and Xi Jinping

India-Pak Conflicts: ट्रंप के बाद चीन का बड़ा दावा- भारत-पाक युद्ध हमने ही रोका, अब किसको क्रेडिट देंगे मुनीर-शरीफ?

Asim Munir and Shehbaz Sharif

‘भारत ने 80 ड्रोन भेजे, एक ने नूर खान एयरबेस को कर दिया था तबाह’, पाक ने कहा- हमारे जवान भी बुरी तरह घायल हुए

Watch the video… सत्याग्रह खत्म, बीएसपी ने मानी कुछ मांग, कुछ टाली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

13 Jan 2026 09:11 am

Published on:

13 Jan 2026 09:10 am

Hindi News / World / ‘ट्रंप के साथ बातचीत होने से क्या? पाक कभी भी भारत जैसा…’, अमेरिकी सांसदों ने सरेआम कर दी पाकिस्तान की फजीहत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान-सऊदी अरब के डिफेंस गठबंधन में शामिल होना चाहता है तुर्की, भारत की बढ़ सकती है चिंता

Shehbaz Sharif, Recep Tayyip Erdogan and Mohammed bin Salman Al Saud
विदेश

बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी, 23 में दिन में सातवां मर्डर

Bangladesh, Bangladesh News, Violence in Bangladesh, Petrol Bomb hurled in Bangladesh,
विदेश

‘फौरन छोड़ दें ईरान….’, ट्रंप के इस आदेश से दुनिया भर में मचा हड़कंप, क्या होगा अगला कदम?

Trump Venezuela Oil
विदेश

शराब पीते समय बार स्टूल से गिरी महिला की मौत, अब दोस्त बोले... काश

England hotel bar tragic incident
विदेश

6 दिन पहले अमेरिकी दूतावास ने भारतीयों को दी थी सख्त चेतावनी, अब ट्रंप ने एकसाथ लाखों लोगों को दिया बड़ा झटका

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.