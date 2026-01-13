‘ट्रंप के साथ बातचीत होने से क्या? पाक कभी भी भारत जैसा…’, अमेरिकी सांसदों ने सरेआम कर दी पाकिस्तान की फजीहत

पाकिस्तान की अमेरिका में एक फिर फजीहत हुई है। अमेरिका के सीनियर सांसदों ने वॉशिंगटन की स्ट्रेटेजिक सोच में भारत-पाकिस्तान के बीच एक साफ फर्क बताने की कोशिश की है। उन्होंने खुलकर कहा है कि केवल ही अमेरिका का लॉन्ग-टर्म रणनीतिक सहयोग बना हुआ है। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं बन सकता।