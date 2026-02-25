दिल्ली के चंदन पार्क में मर्डर से फैली सनसनी: पत्नी और तीन बच्चों की बेरहमी से हत्या कर आरोपी फरार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चार की हत्या से सनसनी फैल गई है। दरअसल, आउटर नार्थ दिल्ली का शांत रहने वाला चंदन पार्क इलाका उस वक्त चीखों और सन्नाटे के बीच घिर गया, जब एक सिरफिरे शख्स ने अपने ही हंसते-खेलते परिवार को खत्म कर दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात में आरोपी ने क्रूरता की चरम सीमा को पार करते हुए अपनी पत्नी और तीन मासूम बच्चों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी।