Maharashtra Accident: नई कार में घूमने निकला था परिवार, ट्रक ने मारी टक्कर, 6 सदस्यों की मौके पर मौत

मिली जानकारी के अनुसार, श्रीरामपुर में रहने वाले चव्हाण परिवार ने महज 10 दिन पहले ही एक पुरानी स्विफ्ट कार खरीदी थी। परिवार में नई गाड़ी आने की खुशी थी और इसी खुशी में पूरा परिवार बच्चों के साथ खंडाला स्थित मंदिर जाने के लिए निकला था। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे जब उनकी कार संगमनेर रोड पर पहुंची, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी।