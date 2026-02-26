कांग्रेस को बड़ा झटका! बीजेपी ढहा रही मजबूत किला, दो दिग्गज नेताओं की आज होगी एंट्री

वारजूरकर बंधुओं के इस फैसले के पीछे कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी को मुख्य कारण बताया जा रहा है। डॉ. सतीश वारजूरकर ने स्पष्ट किया कि वे पिछले काफी समय से पार्टी की कार्यप्रणाली से असहज थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर बढ़ती गुटबाजी के कारण ही उन्हें 2019 और 2024 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि इसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और चंद्रपुर नगर निगम में भी अपनी सत्ता गंवाई है। अब जिला परिषद में भी वहीँ होगा।