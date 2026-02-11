Video: दोस्तों ने पिलाई नशीली ड्रिंक, होश आया तो मंडप में बैठा था छात्र! हाथ पकड़कर जबरन करवा दी शादी

छात्र का दावा है कि वह किसी काम से घर से निकला था। रास्ते में उसके दोस्तों ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। आरोप है कि उसकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पिला दिया गया। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। जब उसे होश आया तो वह शादी के मंडप में बैठा था। शादी की ज्यादातर रस्में पूरी हो चुकी थीं और वह अब विरोध करने की हालत में नहीं था। युवक का यह भी दावा है कि उसे बोलने से रोकने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था।