11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समस्तीपुर

Video: दोस्तों ने पिलाई नशीली ड्रिंक, होश आया तो मंडप में बैठा था छात्र! हाथ पकड़कर जबरन करवा दी शादी

बिहार के समस्तीपुर में पकड़ौआ विवाह का मामला सामने आया है। बिहार पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे एक युवक को किडनैप करके उसकी जबरन शादी करा दी गई।

2 min read
Google source verification

समस्तीपुर

image

Anand Shekhar

Feb 11, 2026

पकड़ौआ विवाह

पकड़ौआ विवाह (photo- स्क्रीन ग्रैब)

बिहार में पकड़ौआ विवाह की कहानियां समय-समय पर सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार वायरल तस्वीरों ने सबको चौंका दिया है। घटना समस्तीपुर जिले के पटोरी इलाके की बताई जा रही है, जहां पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक का आरोप है कि उसे बहला-फुसलाकर, नशीला पदार्थ देकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई और फिर बेहोशी की हालत में शादी की रस्में पूरी करवाई गईं। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में युवक सुस्त और बेबस दिख रहा है। उसके चेहरे के हाव-भाव साफ बता रहे हैं कि वह पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। वीडियो में महिलाओं को गीत गाते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि वरमाला की रस्म के दौरान भी युवक ठीक से हाथ नहीं उठा पा रहा था। आस-पास खड़े लोग उसका हाथ पकड़कर लड़की के गले में वरमाला डलवा रहे थे।

जब होश आया तब तक सब हो चुका था

छात्र का दावा है कि वह किसी काम से घर से निकला था। रास्ते में उसके दोस्तों ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। आरोप है कि उसकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पिला दिया गया। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। जब उसे होश आया तो वह शादी के मंडप में बैठा था। शादी की ज्यादातर रस्में पूरी हो चुकी थीं और वह अब विरोध करने की हालत में नहीं था। युवक का यह भी दावा है कि उसे बोलने से रोकने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था।

युवक ने पहले शादी से किया था मना

परिवार के मुताबिक, लड़की के परिवार ने शुरू में शादी की बात की, लेकिन युवक को लड़की पसंद नहीं आई, इसलिए प्रपोजल ठुकरा दिया गया और बात आगे नहीं बढ़ी। मना करने के बाद भी नाराजगी बनी रही। परिवार का आरोप है कि बदले की कार्रवाई में लड़की के परिवार ने दोस्तों के साथ मिलकर किडनैपिंग और जबरदस्ती शादी की साजिश रची। युवक के घरवालों का कहना है कि उनका बेटा पढ़ाई और भर्ती की तैयारी में लगा था, शादी का कोई इरादा नहीं था।

लड़की वालों का पलटवार

दूसरी तरफ, लड़की के परिवार वाले पूरी कहानी से इनकार कर रहे हैं। उनका दावा है कि लंबे समय से बातचीत चल रही थी, परिवार मान गए थे और सब कुछ नॉर्मल हुआ। लड़के की मां ने भी वीडियो कॉल पर लड़की को पसंद किया था। उनका दावा है कि शादी आपसी सहमति से हुई थी। वे वायरल वीडियो को यह कहते हुए खारिज करते हैं कि इसे गलत एंगल से दिखाया गया है।

पुलिस ने दर्ज किया लड़के के बयान

मामला पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने लड़के को अपनी कस्टडी में ले लिया और उसका बयान दर्ज किया। वीडियो को भी अहम सबूत माना जा रहा है। जांच इस बात पर फोकस है कि क्या सच में नशीला पदार्थ दिया गया था। शादी में कौन-कौन मौजूद थे और क्या कोई दबाव डाला गया था।

मेडिकल जांच, डिजिटल सबूत और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर जबरदस्ती शादी या किडनैपिंग की पुष्टि होती है, तो इसमें शामिल लोगों पर सख्त चार्ज लग सकते हैं।

ये भी पढ़ें

‘धोखे से निकलवा दिया गर्भाशय’, सिंगर उदित नारायण पर पहली पत्नी के गंभीर आरोप; कहा- वर्षों तक…
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

11 Feb 2026 01:44 pm

Hindi News / Bihar / Samastipur / Video: दोस्तों ने पिलाई नशीली ड्रिंक, होश आया तो मंडप में बैठा था छात्र! हाथ पकड़कर जबरन करवा दी शादी

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

समस्तीपुर

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.