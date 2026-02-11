‘धोखे से निकलवा दिया गर्भाशय’, सिंगर उदित नारायण पर पहली पत्नी के गंभीर आरोप; कहा- वर्षों तक…

बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण झा एक बार फिर विवादों में हैं। उनकी पहली पत्नी रंजना झा ने सुपौल के महिला पुलिस स्टेशन में गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने सिंगर, उनके दो भाइयों और उनकी दूसरी पत्नी पर आपराधिक साजिश, धोखे और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। रंजना का दावा है कि इलाज के नाम पर उनके साथ ऐसा प्रोसीजर किया गया जिसके बारे में उन्हें उस समय बताया नहीं गया था, लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आई तो उनकी जिंदगी बदल गई।