पप्पू यादव के समर्थन में आए दिग्विजय सिंह, अमित शाह को चिट्ठी भेज कहा- परेशान किया जा रहा…

इससे पहले मंगलवार को पटना में MP-MLA स्पेशल कोर्ट में पेशी के दौरान पप्पू यादव बेहद इमोशनल दिखे। उन्होंने जज के सामने हाथ जोड़कर सुरक्षा की गुहार लगाई और कहा कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें डर है कि जेल या इलाज के नाम पर उन्हें इंजेक्शन देकर मार दिया जाएगा। सांसद ने पटना पुलिस और जेल एडमिनिस्ट्रेशन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्हें स्थानीय प्रशासन पर भरोसा नहीं है। सुनवाई के दौरान पप्पू यादव करीब 20 मिनट तक जज के सामने खड़े रहे और अपना पक्ष रखा। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है और उन्हें सही मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है।