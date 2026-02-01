इन 14 नेताओं को न मिले कोई सहयोग, बिहार कांग्रेस ने जारी की लिस्ट, कार्यकर्ताओं को दूर रहने का दिया आदेश

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के समय से ही कुछ लोग संगठन के खिलाफ काम करते पाए गए थे। उन पर आरोप है कि वे कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं और उनके जरिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है। प्रदेश नेतृत्व ने इसे पार्टी हितों के खिलाफ बताया है। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन नेताओं का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को कमजोर कर भाजपा और जदयू जैसी विपक्षी पार्टियों की मदद करना है।