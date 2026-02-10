Video: विदाई के बाद ससुराल नहीं, सीधे परीक्षा सेंटर पहुंची दुल्हन; शादी के लाल जोड़े में दिया इंटर का एग्जाम

BSEB Inter Exam:बिहार में चल रही इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा में लाखों छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच, जहानाबाद जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पढ़ाई के प्रति लगन की एक नई मिसाल पेश की। जिले के रतनपुर ब्लॉक के खैरा गांव की रहने वाली वर्षा कुमारी अपनी शादी की रस्में पूरी करने के बाद ससुराल जाए बिना ही परीक्षा देने पहुंच गई। लाल साड़ी पहने, हाथों में गहरी मेहंदी और मांग में सिंदूर लगाए छात्रा सीधे परीक्षा हॉल पहुंची।