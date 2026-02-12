U19 वर्ल्ड कप के बाद वैभव सूर्यवंशी अब देंगे बोर्ड की परीक्षा, इस सेंटर पर होगा एग्जाम, क्या मिलेगा ‘VIP’ ट्रीटमेंट?

वैभव सूर्यवंशी के परिवार और शिक्षकों के अनुसार, खेल के साथ-साथ पढ़ाई में भी उनका तालमेल अच्छा रहा है। ऐसी भी चर्चा है कि वह अपने क्रिकेट शेड्यूल और IPL की तैयारियों की वजह से आने वाले हफ्तों में कुछ एग्जाम छोड़ सकता है, लेकिन इस मामले पर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुई है। परिवार फिलहाल चुप है, लेकिन स्कूल प्रशासन ने सभी विषयों के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। स्कूल का दावा है कि तैयारी पूरी है और कोशिश रहेगी कि वह अधिकतम पेपर दे सकें।