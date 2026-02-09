समस्तीपुर में स्कूल संचालक पर दागीं 13 गोलियां, जमीन विवाद या महिला टीचर से नजदीकी बनी मौत की वजह?

Bihar News: बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक प्राइवेट स्कूल के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने इतनी करीब से गोलियां चलाईं कि शव पर 13 गोलियों के निशान मिले, जबकि घटनास्थल से 14 खाली कारतूस बरामद हुए। पुलिस अब पुरे मामले की दो मुख्य एंगल से जांच कर रही है। पहला जमीन का विवाद और दूसरा मृतक का एक महिला के साथ कथित करीबी रिश्ता। पीड़ित का परिवार इस मामले पर खुलकर बात नहीं कर रहा है।