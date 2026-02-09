9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

समस्तीपुर

समस्तीपुर में स्कूल संचालक पर दागीं 13 गोलियां, जमीन विवाद या महिला टीचर से नजदीकी बनी मौत की वजह?

Bihar News: समस्तीपुर में दिन दहाड़े एक प्राइवेट स्कूल संचालक पर अपराधियों ने घात लगाकर हमला किया और उन्हें 13 गोलियां मारीं। पुलिस जमीन विवाद और प्रेम प्रसंग के एंगल से हत्या की जांच कर रही है।

समस्तीपुर

image

Anand Shekhar

Feb 09, 2026

bihar news. bihar crime news. murder news

स्कूल संचालक को गोलियों से भूना (सांकेतिक तस्वीर)

Bihar News: बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक प्राइवेट स्कूल के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने इतनी करीब से गोलियां चलाईं कि शव पर 13 गोलियों के निशान मिले, जबकि घटनास्थल से 14 खाली कारतूस बरामद हुए। पुलिस अब पुरे मामले की दो मुख्य एंगल से जांच कर रही है। पहला जमीन का विवाद और दूसरा मृतक का एक महिला के साथ कथित करीबी रिश्ता। पीड़ित का परिवार इस मामले पर खुलकर बात नहीं कर रहा है।

पुल के पास घात लगाकर गोली मारी

जानकारी के मुताबिक, मृतक गणेश गांव में एक प्राइवेट स्कूल चलाता था। रविवार दोपहर को वह अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। जैसे ही वह दरजनिया पुल के पास पहुंचा, घात लगाए बैठे अपराधियों ने उसे घेर लिया। चश्मदीदों के मुताबिक, दो हमलावरों ने पिस्तौल से लगातार गोलियां चलाईं। हमला इतना अचानक हुआ कि उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

शरीर पर 13 गोलियों के निशान

पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों के अनुसार शरीर के अलग-अलग हिस्सों, जिसमें छाती, कंधा और गर्दन शामिल हैं, पर कुल 13 गोलियों के निशान मिले हैं। चलाई गई गोलियों की बड़ी संख्या हमलावरों की प्लानिंग और इरादे को दिखाती है। पुलिस को शक है कि हत्या की योजना बहुत सोच-समझकर बनाई गई थी।

परिवार की चुप्पी, लेकिन अफवाहें जोरों पर

परिवार के सदस्य इस मामले पर खुलकर बात करने से बच रहे हैं। हालांकि, गांव और आसपास के इलाकों में दो तरह की अफवाहें फैल रही हैं। पहली अफवाह मृतक के हाल ही में जमीन के कारोबार में शामिल होने से जुड़ी है। दूसरी अफवाह स्कूल की एक महिला टीचर के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी से संबंधित है। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इन अफवाहों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन दोनों पहलुओं की जांच की जा रही है।

क्या जमीन के लेन-देन से दुश्मन बने?

परिवार के सदस्यों ने जांच अधिकारियों को बताया है कि गणेश ने हाल ही में जमीन खरीदना-बेचना शुरू किया था। इससे कुछ लोगों से विवाद हो गया था। इस मामले को सुलझाने के लिए गांव में पंचायत भी हुई थी। पुलिस को शक है कि यह पुराना विवाद ही जानलेवा झगड़े में बदल गया होगा।

महिला एंगल पर भी नजर

स्थानीय स्तर पर यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि महिला शिक्षक के पति और एक रिश्तेदार को घटनास्थल के पास देखा गया था। हालांकि, पुलिस अभी इस पर खुलकर कुछ नहीं कह रही है। अधिकारियों का कहना है कि ठोस सबूत के बिना कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता।

क्या कह रहे हैं ASP

एएसपी संजय पांडे ने कहा कि परिवार से बातचीत से कुछ अहम सुराग मिले हैं। जांच टीम केस के दोनों अहम पहलुओं पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हमलावरों की पहचान करके उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल, टेक्निकल और लोकल जानकारी इकट्ठा की जा रही है।

Bihar news

crime news

crimenews

09 Feb 2026 08:08 am

