‘वोकल हुए तो लपेट दिए गए…’ पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बोले जीतन राम मांझी, बताया क्यों हुई कार्रवाई

सांसद पप्पू यादव को 1995 के गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 552/95 (धोखाधड़ी और मकान कब्जे का विवाद) में शुक्रवार देर रात उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। मांझी ने स्पष्ट किया कि मामला अदालत में लंबित था। चूंकि सांसद बार-बार समन के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए अदालत ने कुर्की-जब्ती और गिरफ्तारी का आदेश दिया था। उन्होंने कहा, "गिरफ्तारी 31 साल पुराने मामले में हुई है। कानून की दृष्टि से देखा जाए तो पुलिस ने अपना काम किया है, क्योंकि वारंट जारी था।"