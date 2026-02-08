कैदी वार्ड से क्राइम सिंडीकेट चलाते थे पप्पू यादव, सांसद की गिरफ्तारी पर संजय जायसवाल का दावा

संजय जायसवाल ने कहा कि पप्पू यादव का इतिहास वही रहा है। 1990 के दशक में वे और उनके साथी कैदी वार्ड में रहते हुए वहीं से पूरे बिहार में अपना क्राइम सिंडीकेट चलाते थे। कांड करने के बाद वापस कैदी वार्ड में लौट जाते थे। जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि वर्षों बाद फिर उसी जगह उन्हें देखना इस बात का संकेत है कि जिंदगी घूमकर वहीं ले आती है और हर कर्म का हिसाब यहीं चुकाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आप जीतने अपराध करते हैं, जितनी हत्या करते हैं, जितनी स्मगलिंग करते हैं, सबका हिसाब आपको यहीं देना होता है।