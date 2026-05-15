विनोद गुंजियाल बने शिक्षा और खेल विभाग के सचिव, CMO में भी नई तैनाती; बिहार में 15 IAS का ट्रांसफर

1. के. सेंथिल कुमार एसीएस, गन्ना उद्योग विभाग एसीएस, श्रम संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार: नियोजन, प्रवासी श्रमिक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण)

2. विनोद सिंह गुंजियाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सचिव, शिक्षा विभाग (अतिरिक्त प्रभार: खेल विभाग)

3. राजेश कुमार आयुक्त, कोसी प्रमंडल प्रधान सचिव, PHED (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)

4. पंकज कुमार पाल सचिव, PHED सचिव, पथ निर्माण विभाग

5. अभय कुमार सिंह सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण सचिव, सूचना प्रावैधिकी (IT) (अतिरिक्त प्रभार: MD, बेल्ट्रॉन)

6. हिमांशु शर्मा सीईओ, जीविका सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार: विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

7. दीपक आनंद सचिव, श्रम संसाधन विभाग सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

8. प्रेम सिंह मीणा आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल आयुक्त, मुंगेर (साथ में भागलपुर प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार)

9. हिमांशु कुमार राय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल आयुक्त, दरभंगा (साथ में कोसी प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार)

10. अवनीश कुमार सिंह आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग (साथ में MD, खनिज विकास निगम)

11. धर्मेंद्र सिंह सचिव, सहकारिता विभाग सचिव, सहकारिता (साथ में गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार)

12. अंशुल कुमार जिला पदाधिकारी, पूर्णिया डीएम, पूर्णिया (साथ में पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार)

13. श्रीकान्त कुण्डलिक खाण्डेकर उप विकास आयुक्त (DDC), पटना संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय

14. गुंजन सिंह उप विकास आयुक्त (DDC), भोजपुर संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय