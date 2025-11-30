Bihar Politics: राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड, BJP, कांग्रेस और RJD के इन नेताओं के लिए बना अनलकी हाउस

39 हार्डिंग रोड । फोटो सोशल साइट
Bihar Politics: राजधानी पटना का 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास इन दिनों चर्चा में है और राजनीति का केंद्र बन गया है। दरअसल, यह बंगला पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से आवंटित होने के बाद से राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। लालू परिवार इस बंगले में शिफ्ट नहीं होना चाहता, जिसके कारण कई तरह की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि इस बंगले में जो भी नेता गया, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, वह दोबारा मंत्री नहीं बन पाया या उसकी राजनीति समाप्त हो गई। इसमें बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों के नेता शामिल हैं।
39 हार्डिंग रोड स्थित आवास में बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी तीनों ही राजनीतिक दलों के बड़े नेता रह चुके हैं। तीनों दलों के बड़े नेताओं के साथ ऐसा ही हुआ है। इस बंगले में आरजेडी की ओर से पूर्व मंत्री भूपेंद्र प्रसाद वर्मा और शमीम अहमद रह चुके हैं। वहीं, बीजेपी के पूर्व मंत्री चंद्र मोहन राय, पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा और पूर्व मंत्री रामसूरत राय भी इस आवास में रह चुके हैं, परन्तु उनमें से कोई दोबारा मंत्री नहीं बन सका।
कांग्रेस के पूर्व मंत्री मदन मोहन झा को भी यह बंगला आवंटित हुआ था। महागठबंधन की सरकार में वे मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दोनों थे। मदन मोहन झा के इस बंगले में प्रवेश करने के साथ ही महागठबंधन की सरकार गिर गई और वे फिर से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने।
बीजेपी कोटे से मंत्री रहे रामसूरत राय को इस बार पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया। एनडीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे चंद्र मोहन राय भी इसी आवास में रहते थे। चंद्र मोहन राय को अपने समय में बीजेपी का सीनियर नेता माना जाता था, पर अब शायद ही उनकी कोई गिनती होती है। इसलिए इस आवास को “अनलकी आवास” कहा जाता है।
10 सर्कुलर रोड की जगह 39 हार्डिंग रोड राबड़ी देवी को आवास आवंटित किया गया है। सुविधा की दृष्टि से यह आवास काफी बड़ा है; यह दो मंजिला बंगला है। नीचे के स्तर पर तीन कमरे हैं और ऊपर के स्तर पर भी तीन कमरे हैं। इसके अतिरिक्त इस आवास में विशाल कार्पेट एरिया तथा बड़ा बगीचा भी है। राबड़ी आवास (10 सर्कुलर रोड) से इस आवास की दूरी लगभग डेढ़ किलोमीटर है।
