Bihar Politics: राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड, BJP, कांग्रेस और RJD के इन नेताओं के लिए बना अनलकी हाउस

Bihar Politics: राजधानी पटना का 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास इन दिनों चर्चा में है और राजनीति का केंद्र बन गया है। दरअसल, यह बंगला पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से आवंटित होने के बाद से राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। लालू परिवार इस बंगले में शिफ्ट नहीं होना चाहता, जिसके कारण कई तरह की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि इस बंगले में जो भी नेता गया, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, वह दोबारा मंत्री नहीं बन पाया या उसकी राजनीति समाप्त हो गई। इसमें बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों के नेता शामिल हैं।