तेजस्वी की हार के पीछे भोजपुरी गायक? राजद ने 14 को भेजा नोटिस- पढ़िए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दकी ने कहा कि पार्टी की करारी हार के कई कारण हैं, जिनमें से एक भोजपुरी गायकों के गाने भी हैं। इन गानों का उपयोग प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए किया। समीक्षा बैठक में भी यह सवाल उठाया गया। कांग्रेस नेता असित नाथ तिवारी ने कहा कि आरजेडी के गायकों ने ऐसा कंटेंट तैयार किया, जिससे न केवल पार्टी नेतृत्व का मज़ाक उड़ा, बल्कि “जंगल राज” का डर भी पैदा हुआ। गानों के कारण लोगों में गलत संदेश गया। तिवारी ने कहा कि महिला रोजगार योजना से अधिक “मरब सिक्सर के, छह गोली छाती में” और “आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार” ने नुकसान पहुँचाया। एनडीए ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके कारण महिलाएँ गोलबंद हो गईं।