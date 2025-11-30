बिहार में NIA की रेड, मोतिहारी के प्राइवेट टीचर के ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त, नेपाल कनेक्शन भी आया सामने

फाइल फोटो
एनआईए ने बिहार के पूर्वी चंपारण में बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने एक निजी शिक्षक, मनोज पाठक के ठिकानों पर रेड कर कई दस्तावेज जब्त किए हैं। सूत्रों के अनुसार मोतिहारी के एक निजी स्कूल के शिक्षक के खाते से बड़े लेन‑देन के साक्ष्य भी मिले हैं। एनआईए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह पैसा कहाँ से आया और किसके खाते में गया। इसके बाद एक बड़े खुलासे की संभावना है। एनआईए की टीम चकिया थाना के कोयला बेलवा गांव में नारायण पाठक के घर पर छापेमारी कर रही है और इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, एनआईए की टीम सुबह लगभग 4:30 बजे मनोज पाठक के घर पहुंची और घर को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी गई। इस अभियान में चकिया थानाध्यक्ष, पिपरा थानाध्यक्ष, मेहसी थाना और जय बजरंग थाना की पुलिस भी मौजूद थी। कहा जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्यों से अलग‑अलग पूछताछ की जा रही है। यह पूरा मामला फेक करेंसी और हवाला से जुड़ा बताया गया है।
सूत्रों के अनुसार, यह पूरा मामला फेक करेंसी और हवाला से जुड़ा बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी में नेपाल कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, नारायण पाठक की पुत्री प्रियंका की शादी 2012 में नेपाल के धीरज तिवारी से हुई थी, लेकिन 2018 में प्रियंका की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। सूत्रों के अनुसार, प्रियंका के खाते से हुए कुछ धन‑राशि के लेन‑देन सामने आने पर एनआईए ने छापेमारी की।
छापेमारी में मिले साक्ष्य के बाद एनआईए की टीम ने धीरज तिवारी को उनके ससुराल, कोयला बेलवा से गिरफ्तार कर लिया। धीरज तिवारी नेपाली नागरिक है और दुबई में रहता है। पत्नी की मौत के बाद उसने साली से शादी कर ली, फिर भी वह प्रियंका की मृत्यु के बाद उसके बैंक खाते से लेन‑देन कर रहा था। इस मामले में बैंक अधिकारियों पर भी शक होने के कारण बैंक स्तर पर जांच चल रही है।
