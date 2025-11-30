बिहार में NIA की रेड, मोतिहारी के प्राइवेट टीचर के ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त, नेपाल कनेक्शन भी आया सामने

एनआईए ने बिहार के पूर्वी चंपारण में बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने एक निजी शिक्षक, मनोज पाठक के ठिकानों पर रेड कर कई दस्तावेज जब्त किए हैं। सूत्रों के अनुसार मोतिहारी के एक निजी स्कूल के शिक्षक के खाते से बड़े लेन‑देन के साक्ष्य भी मिले हैं। एनआईए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह पैसा कहाँ से आया और किसके खाते में गया। इसके बाद एक बड़े खुलासे की संभावना है। एनआईए की टीम चकिया थाना के कोयला बेलवा गांव में नारायण पाठक के घर पर छापेमारी कर रही है और इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।