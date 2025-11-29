Bihar Politics: महागठबंधन ने सर्वसम्मति से चुना अपना नेता, विधानसभा सत्र से पहले एक्शन मोड में तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस बार सदन में विपक्ष की संख्या 35 है। इसमें आरजेडी के 25 विधायक, कांग्रेस के 6 विधायक और वाम दलों के 4 विधायक हैं। महागठबंधन ने तय किया है कि कम संख्या के बावजूद जनता से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से उठाया जाएगा और सरकार को इन मुद्दों पर कठघरे में खड़ा किया जाएगा। माले विधायक अजय कुमार ने बताया कि विपक्ष संगठित होकर सरकार की गलत नीतियों का सदन से लेकर सड़क तक विरोध करेगा और हमेशा रचनात्मक विरोध करेगा। आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध पूरी मजबूती से किया जाएगा; संख्या कम है, पर मनोबल कम नहीं है।