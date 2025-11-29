Government Jobs: स्वास्थ्य विभाग के बाद सहकारिता विभाग में आई बंपर वैकेंसी, जानिए किस पद पर कितनी हैं रिक्तियां

Government Jobsबिहार में नई सरकार के गठन के बाद विभागों में रिक्त पदों पर वैकेंसी निकलनी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के बाद अब सहकारिता विभाग में 1,089 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों की अधियाचना संबंधित आयोग को भेज दी गई है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि इन रिक्तियों को शीघ्र भरने का निर्देश विभाग को दे दिया गया है। इससे पहले मंत्री ने शुक्रवार को विभागीय रिक्तियों की समीक्षा की थी, और समीक्षा के बाद कुल 1,089 पदों की अधियाचना संबंधित आयोगों को भेजी गई। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने 32 हजार से अधिक पदों पर वैकेंसी जारी की थी।