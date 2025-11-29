Patrika LogoSwitch to English

पटना

Government Jobs: स्वास्थ्य विभाग के बाद सहकारिता विभाग में आई बंपर वैकेंसी, जानिए किस पद पर कितनी हैं रिक्तियां

Government Jobs: बिहार में स्वास्थ्य विभाग के बाद सहकारिता विभाग में 1,089 खाली पदों की शीघ्र वैकेंसी आने वाली है। इसे लेकर विभाग की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग को 537 पदों की और कर्मचारी चयन आयोग को 552 पदों की अधियाचना भेजी गई है।

Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 29, 2025

फोटो: पत्रिका

Government Jobsबिहार में नई सरकार के गठन के बाद विभागों में रिक्त पदों पर वैकेंसी निकलनी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के बाद अब सहकारिता विभाग में 1,089 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों की अधियाचना संबंधित आयोग को भेज दी गई है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि इन रिक्तियों को शीघ्र भरने का निर्देश विभाग को दे दिया गया है। इससे पहले मंत्री ने शुक्रवार को विभागीय रिक्तियों की समीक्षा की थी, और समीक्षा के बाद कुल 1,089 पदों की अधियाचना संबंधित आयोगों को भेजी गई। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने 32 हजार से अधिक पदों पर वैकेंसी जारी की थी।

इन पदों पर होगी भर्ती

बिहार लोक सेवा आयोग को 31 सहायक निबंधक, 4 जिला अंकेक्षण पदाधिकारी (कुल 35 पद) और सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के 502 पदों की अधियाचना भेजी गई है। इसके अतिरिक्त, अंकेक्षक के 198 पद, आशुलिपिक के 7 पद, निम्नवर्गीय लिपिक के 257 पद तथा कार्यालय परिचारी के 90 पदों की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही इन पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे।

सहकारिता विभाग में इन पदों पर होगी बहाली

पदरिक्तियां
सहायक निबंधक31
जिला अंकेक्षण पदाधिकारी04
सहायक निबंधक31
सहकारिता प्रसार पदाधिकारी502
अंकेक्षक (auditor)198
आशुलिपिक (stenographer)07
निम्नवर्गीय लिपिक 257
कार्यालय परिचारी 90

रोजगार सरकार की पहली प्राथमिकता

गया कि 69वीं बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 5 राजपत्रित पदाधिकारी (सहायक निबंधक) को चतुर्थ चरण के अनिवार्य प्रवेशकालीन चार सप्ताह के प्रशिक्षण हेतु बिपार्ड, गया भेजा जा रहा है। सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि युवाओं को रोजगार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है और इस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विभाग में सभी पदों पर योग्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपलब्ध होने पर योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन संभव होगा तथा विभागीय कार्य‑संस्कृति को और बेहतर बनाया जा सकेगा।

स्वास्थ्य विभाग में इन पदों पर होगी बहाली

विभागरिक्त पद
दंत चिकित्सक 808
ए-ग्रेड नर्स 11,389
नर्सिंग टयूट्र 498
फार्मासिस्ट2,473
ड्रेसर3,326
लैब टेक्नीशियन 2,969
एक्स-रे टेक्नीशियन 1,232
टेक्नीशियन 242
ओटी असिस्टेंट 1,683
दंत तकनीशियन 702
एनएचएम से 7,600
नेत्र सहायक 220
आयुष डाक्टर 1,504
एएनएम 5,006
विशेष डाक्टर 36
सामान्य डाक्टर 449
सीएचओ 216
सामान्य चिकित्सक 663

