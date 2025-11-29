Government Jobs: स्वास्थ्य विभाग के बाद सहकारिता विभाग में आई बंपर वैकेंसी, जानिए किस पद पर कितनी हैं रिक्तियां

फोटो: पत्रिका
Government Jobsबिहार में नई सरकार के गठन के बाद विभागों में रिक्त पदों पर वैकेंसी निकलनी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के बाद अब सहकारिता विभाग में 1,089 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों की अधियाचना संबंधित आयोग को भेज दी गई है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि इन रिक्तियों को शीघ्र भरने का निर्देश विभाग को दे दिया गया है। इससे पहले मंत्री ने शुक्रवार को विभागीय रिक्तियों की समीक्षा की थी, और समीक्षा के बाद कुल 1,089 पदों की अधियाचना संबंधित आयोगों को भेजी गई। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने 32 हजार से अधिक पदों पर वैकेंसी जारी की थी।
बिहार लोक सेवा आयोग को 31 सहायक निबंधक, 4 जिला अंकेक्षण पदाधिकारी (कुल 35 पद) और सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के 502 पदों की अधियाचना भेजी गई है। इसके अतिरिक्त, अंकेक्षक के 198 पद, आशुलिपिक के 7 पद, निम्नवर्गीय लिपिक के 257 पद तथा कार्यालय परिचारी के 90 पदों की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही इन पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे।
|पद
|रिक्तियां
|सहायक निबंधक
|31
|जिला अंकेक्षण पदाधिकारी
|04
|सहायक निबंधक
|31
|सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
|502
|अंकेक्षक (auditor)
|198
|आशुलिपिक (stenographer)
|07
|निम्नवर्गीय लिपिक
|257
|कार्यालय परिचारी
|90
गया कि 69वीं बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 5 राजपत्रित पदाधिकारी (सहायक निबंधक) को चतुर्थ चरण के अनिवार्य प्रवेशकालीन चार सप्ताह के प्रशिक्षण हेतु बिपार्ड, गया भेजा जा रहा है। सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि युवाओं को रोजगार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है और इस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विभाग में सभी पदों पर योग्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपलब्ध होने पर योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन संभव होगा तथा विभागीय कार्य‑संस्कृति को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
|विभाग
|रिक्त पद
|दंत चिकित्सक
|808
|ए-ग्रेड नर्स
|11,389
|नर्सिंग टयूट्र
|498
|फार्मासिस्ट
|2,473
|ड्रेसर
|3,326
|लैब टेक्नीशियन
|2,969
|एक्स-रे टेक्नीशियन
|1,232
|टेक्नीशियन
|242
|ओटी असिस्टेंट
|1,683
|दंत तकनीशियन
|702
|एनएचएम से
|7,600
|नेत्र सहायक
|220
|आयुष डाक्टर
|1,504
|एएनएम
|5,006
|विशेष डाक्टर
|36
|सामान्य डाक्टर
|449
|सीएचओ
|216
|सामान्य चिकित्सक
|663
